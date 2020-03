Un moment a déclenché un lien spécial entre Ben Affleck et Charles Lott Jr.

Une décision audacieuse de l’acteur Charles Lott Jr. sur le film The Way Back a peut-être inspiré Ben Affleck à prendre l’acteur en herbe sous son aile.

Lott a partagé avec Showbiz Cheat Sheet pourquoi il a affronté Affleck pendant le tournage et le lien spécial qu’ils ont aujourd’hui. The Way Back, le premier grand film de Lott, parle d’un travailleur de la construction alcoolique (Affleck) dont la vie va de mal en pis lorsque sa femme le quitte.

Charles Lott Jr. | Paras Griffin / . pour Warner Bros.

Affleck est recruté pour entraîner le basket-ball dans son ancien lycée et apprend à être une inspiration et à être inspiré par les adolescents de l’équipe. Lott joue Chubbs Hendricks, l’un des basketteurs qui apporte la légèreté au film.

Sa première interaction avec Affleck aurait pu être sa dernière

Lott a raconté comment Affleck n’arrêtait pas de l’interrompre quand le moment était venu pour lui de livrer sa première réplique dans le film. “Chaque fois que je me préparais à dire mes lignes, il serait coupé par lui”, a rappelé Lott à Build Series. “Il commencerait ses répliques et commencerait à parler.” Lott dit qu’il a d’abord donné un «laissez-passer» à Affleck. Mais quand Affleck l’a interrompu plusieurs fois, Lott ne l’a pas eu.

Il décida de faire savoir à Affleck qu’il ne cessait de le couper. “Donc, quand je me dirigeais vers lui, nous étions dans trois semaines dans le tournage et nous n’avions jamais vraiment parlé du tout [except for a brief introduction]», A déclaré Lott à Showbiz Cheat Sheet.

“Alors, quand il a coupé la ligne à quelques reprises, je me suis dit:” De quoi s’agit-il? “Quand je me suis approché de lui, je lui ai tapé sur la poitrine. Il a levé les yeux parce que nous n’avions jamais parlé et je ne pense pas qu’il savait qui j’étais. Ses yeux sont devenus grands et étaient comme, “Qui êtes-vous F?” ”

Lott est allé vite et a réfléchi plus tard

Lott dit qu’il a dit à Affleck qu’il avait emménagé sur sa ligne. «J’avais le script entre les mains et je lui montrais où était sa ligne et j’ai oublié que j’étais à la hauteur», se souvient-il. «Pour que les mecs à l’arrière puissent m’entendre. Alors après, tout le monde m’a donné tellement de merde. Ils disaient: “Tu ne parles pas à Ben Affleck comme ça!” Ou “Qu’est-ce qui ne va pas avec toi?” ”

Pour le moment, Lott n’a pas vraiment pensé au fait qu’il affrontait une énorme star de cinéma. Au contraire, il était chauffé qu’un autre acteur n’arrêtait pas de l’interrompre. «Mais quand je suis allé là-bas, ça a commencé à me venir à l’esprit. Et puis quand je l’ai tapoté et qu’il m’a regardé et que j’ai vu qui il était, c’est alors que le regret est venu dans mon cerveau », a déclaré Lott. “C’est comme,” Pourquoi ai-je fait ça? “Alors ma voix s’étouffait un peu mais je me disais:” Non! Je parle! »»

Lott a ajouté que sa mère était fière de son fils pour avoir pris la parole. Lott lui attribue sa gomination. «Ma mère ne prendra rien à personne», affirme-t-il. Lott plaisante sur la façon dont il dit toujours à sa mère de calmer le son, puis a confronté une énorme star de cinéma sur le plateau.

Il pensait qu’il allait être renvoyé

Lott craignait d’être licencié pour sa décision d’affronter Affleck. “Mais ils m’ont envoyé la feuille d’appel deux jours plus tard et je me suis dit:” Oh, j’ai encore un travail! “” Bien sûr, le moment a entraîné une quantité importante de nervures de la part des autres acteurs, y compris Affleck.

Plus tard, “[Affleck] se dirige vers moi, et il est si grand, et il a tendu la main et il était juste, “Mec, je ne sais pas qui tu es, mais je le respecte. Je ne marcherai pas sur vos lignes. “Et nous sommes devenus instantanément cool.”

“Ensuite, nous avons traîné tous les jours”, poursuit Lott. «Et puis je lui ai dit de m’adopter!

Lott et Affleck ont ​​un lien étroit

Lott dit qu’Affleck lui a donné beaucoup de conseils à mesure qu’ils se rapprochaient. “Mais il est difficile de cerner en termes de carrière”, explique Lott. «Je veux dire, quand nous nous sommes approchés pour la première fois, je lui posais des questions tous les jours. Mais l’une des principales choses qu’il m’a enseignées était de toujours aimer le métier et l’art de jouer et de filmer. Surtout lorsque vous devenez un homme de premier plan et que vous êtes payé beaucoup d’argent. Parce qu’alors, ils ne considèrent pas les films comme un artisanat, mais ils regardent combien d’argent pouvez-vous gagner. ” Essentiellement, vous devenez une marchandise.

Affleck lui a également dit de s’entourer des bonnes personnes et de tout faire avec modération. «Il vient de m’apprendre quelque chose il y a quelques jours», explique Lott. «Il y avait un gamin en ligne qui détestait et parlait mal de moi sans raison. [Affleck] m’a envoyé un long paragraphe [saying] qu’il y aura des ennemis et si vous n’en avez pas, vous faites quelque chose de mal. ” Lott considère Affleck comme un mentor et est extrêmement reconnaissant de l’avoir dans sa vie.

Lott repousse également la négativité qui a affligé Affleck ces dernières années. «Il est très mal compris», dit-il. «J’avais l’habitude de lire les tabloïds, alors quand je l’ai rencontré pour la première fois, j’étais très intimidé. Mais je me suis dit: “Tous ces tabloïds sur ce que les gens pensent de lui sont faux.” J’ai rencontré beaucoup de gens dans l’industrie du divertissement et il est de loin le plus gentil. ” Il a ajouté que même aux moments les plus bas d’Affleck, il était toujours une personne formidable. “C’est le plus grand mec que j’aie jamais rencontré en dehors de mes parents”, ajoute-t-il.

Lott veut que les fans sachent qu’Affleck est un gars drôle

Lott veut que tout le monde se rende compte que Ben Affleck est hilarant. «Je continue de le dire aux gens et personne ne m’écoutera! Il est extrêmement drôle. Il prend ces rôles de cinéma sérieux et ils pensent que c’est un gars sérieux. Et parfois, il laisse échapper une partie de l’humour lors des entretiens. »

«Mais quand vous lui parlez personnellement et qu’il peut vous faire confiance. Comme chaque fois qu’il dit quelque chose, c’est drôle », s’exclame Lott. “Nous avons un chat en groupe et je me dis:” Pourquoi tu n’es pas dans la comédie? “Il est super drôle.”

Lott ajoute: «Je souhaite qu’il se lance dans plus de comédie! Il ne le fera probablement pas parce qu’il a fait tellement de drames mais c’est comme, allez! “

The Way Back est désormais diffusé en VOD sur Amazon Prime Video, iTunes ou Google Play.