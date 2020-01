Un monde caché derrière notre monde – / Film

La nouvelle série AMC Dépêches d’ailleurs semble puissant mystérieux. De quoi parle vraiment ce spectacle? Je ne suis pas tout à fait sûr, mais cela implique une sorte de monde caché sous notre monde, une conspiration internationale, et Richard E. Grant. La bande-annonce Dispatches From Elsewhere offre un aperçu alléchant du monde de la série et est accompagnée de quatre vidéos de personnages pour vous plonger encore plus profondément dans l’histoire.

Dépêche de la remorque ailleurs

Dispatches From Elsewhere est une série de 10 heures «centrée sur quatre personnes ordinaires qui sentent qu’il manque quelque chose dans leur vie, mais qui ne savent pas vraiment ce que c’est. Ce quatuor diversifié est réuni par hasard – ou peut-être par conception – lorsqu’ils tombent sur un puzzle caché juste derrière le voile de la vie quotidienne. Alors qu’ils commencent à accepter les défis mystérieux des Dépêches d’Ailleurs, ils découvrent que le mystère s’enroule plus profondément qu’ils ne l’imaginaient, et leurs yeux sont ouverts sur un monde de possibilités et de magie.

Honnêtement, je ne sais pas quoi penser de ce spectacle. Ça a l’air bizarre et fascinant, mais j’ai du mal à trouver le ton général. Peut-être que ces vidéos de personnages peuvent vous aider. Ils présentent des étoiles Jason Segel, Sally Field, Eve Lindley, et André Benjamin. Le personnage de Richard E. Grant n’a cependant pas sa propre vidéo. Bummer.

Peter

Janice

Simone

Fredwynn

«Mon point de départ était de savoir qui tire un dépliant et pourquoi? J’étais vraiment intéressé à choisir quatre versions d’isolement, à me sentir séparé, à me sentir comme l’autre et à les rassembler lentement jusqu’à ce que nous réalisions que nous sommes tous les mêmes », a déclaré Jason Segel, qui a également créé la série. “C’est donc là que j’ai trouvé ces quatre personnages. À ce moment-là, je sais écrire une histoire d’amour. C’est quelque chose dans lequel je suis bon, et j’avais l’impression de ne pas trop planifier à l’avance. Alors que j’écrivais, nos deux personnages ont commencé à tomber amoureux. »

La série est exécutée par Segel, Scott Rudin, showrunner Mark Friedman, Garrett Basch, Eli Bush, Jeff Freilich, et Alethea Jones. Dépêches d’ailleurs fera ses débuts avec une première de deux nuits dimanche, 1er Mars et lundi, le 2 Mars sur AMC.

