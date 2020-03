Un monde nouveau et rafraîchissant qui a parfois l’air trop vieux

S’il y a quelque chose qui a caractérisé «Westworld» depuis sa première saison, en 2016, c’est bien l’utilisation approfondie de chacune des possibilités de la prémisse d’origine que le romancier Michael Crichton a conçu pour son film de 1973. Profitant pleinement de la structure épisodique de son nouveau format, Jonathan Nolan et Lisa Joy ont pressé toutes les réflexions philosophiques, les débats éthiques et les possibilités de complot qui dérivent de ces personnages qui ils traversent un monde dans lequel les intelligences artificielles prennent conscience d’elles-mêmes. Cela a fatigué certains de ceux qui ont abordé la fiction de HBO, qui l’ont qualifiée de lente, mais les fidèles adeptes de ce débat existentialiste détaillé sur la science-fiction trouvera une autre bonne ration À sa troisième saison.

Alors que dans la première saison, le récit était encore très attaché à la fiction du parc à thème situé dans l’Ouest américain où tout commence et la seconde transforme ce paysage (et certains que nous découvrons) en quelque chose de nouveau à mesure que les personnages évoluent, ce La troisième partie est la plus révolutionnaire. Dans les quatre premiers épisodes auxquels nous avons eu accès, ce qui était suspecté dans les bandes-annonces est déjà confirmé: l’histoire quitte le parc. Si jusqu’ici notre vision du monde extérieur aux fictions des parcs à thème était les salles aseptiques des installations de Délos, maintenant on peut connaître la destination (parfois malheureuse) des villes comme Los Angeles, Londres ou Paris dans ce monde futuriste.

Dolores Abernathy revient en donnant la guerre dans la troisième saison de ‘Westworld’

S’adapter à l’extérieur

Cette nouvelle et vaste société à explorer apporte des personnages nouveaux et intéressants, tels que ceux joués par Aaron Paul et Vincent Cassel. Caleb, le rôle joué par le premier de ceux mentionnés, est particulièrement innovant, car il présente une personne à pied dans «Westworld». Encore plus, une personne à pied que nous voyons répondrait, ou du moins hésiterait, à la technologie et au système qui en découle. Jusqu’à présent, les humains que nous avions vus dans la série se déplaçaient dans des bureaux ruineux, des laboratoires froids ou étaient les invités des parcs à thème. En bref, des personnes qui jouissent d’une position sociale élevée ou qui sont d’accord avec la manipulation des intelligences artificielles, à un degré plus ou moins élevé. Est un angle d’humanité avec lequel les hôtes n’ont pas rencontré et il est intéressant de savoir comment cela pourrait les affecter.

Qui d’autre pourrait affecter cette irruption de Caleb dans les parcelles est Dolores, qui a pleinement assumé le rôle vers lequel elle se dirigeait à la fin de la deuxième saison. Evan Rachel Wood est toujours spectaculaire donnant vie à ce nouveau mode de vie synthétique indompté qui réalise ses plans de manière implacable. Cependant, qui subit une évolution plus radicale dans son rôle est Tessa Thompson, qui joue une nouvelle version de Charlotte à travers lequel une nouvelle couche en psychologie de l’hôte est explorée. Une nouvelle preuve de cette façon intelligente de détruire toutes les possibilités offertes par le concept initial dont nous parlions au début. Parmi ceux qui reviennent, Ed Harris aussi, dont le personnage pourrait être considéré comme terminé après son exposition la saison dernière, mais qui avec toujours des monologues choquants ainsi que certains des rebondissements de script incroyables qui caractérisent la série.

Caleb, incorporation principale de la troisième saison de «Westworld»

Anciennes coutumes

La sortie vers l’extérieur de la série pourrait être une déception pour ceux qui se sont accrochés à “ Westworld ” attirés par leur partie ouest ou pour ceux qui ont aimé regarder les combats de samouraïs lors de la deuxième saison. Ces fans désireux de continuer à explorer les possibilités offertes par les parcs à thème situés dans toutes sortes de contextes seront toujours agréablement surpris, non sans leur torsion nécessaire. Cependant, la formule de simulation encadrée dans le parc à thème est un peu usée, à la fois dans son effet pour le spectateur déjà habitué et dans la cohérence qu’il peut avoir avec une histoire qui a déjà avancé vers de nouvelles frontières. Cela fonctionne uniquement pendant certaines scènes, grâce à la torsion mentionnée, et dans un gag amusant qui fait référence à d’autres fictions de HBO, mais il semble généralement que l’avenir de la fiction consiste à explorer les possibilités du monde humain. Cela peut signifier renoncer à l’une des caractéristiques de la série, mais c’est le prix à payer pour cette exploration approfondie de chaque possibilité soulevée.

De la même manière, le retour de certains personnages, sans provoquer d’indifférence, peut être quelque peu regrettable. Le cas le plus paradigmatique est celui de Maeve, qui avait connu une fin tragique, avec son point doux-amer et sa dose épique, à l’apogée de la deuxième saison, et dont la récupération pour cette troisième partie ne semble pas suffisamment justifiée. Il est vrai que les rebondissements successifs et attendus du script placent le personnage de Thandie Newton dans une position beaucoup plus intéressante que ne le suggéraient ses premières apparitions, mais on ne sait pas ce que cette madame qui a acquis la conscience d’une manière parallèle mais différente peut nous offrir à Dolores, à part plus de la même chose. De plus, il semble parfois que étape sur le rôle que devrait jouer Bernard, selon ce qu’on a vu à la fin de la saison dernière. S’il est vrai que le programmeur et hôte joué par Jeffrey Wright erre un peu perdu dans l’intrigue, entraînant Stubbs (Luke Hemswort) avec lui. Néanmoins, il faut s’attendre à ce que le développement erratique du couple justifie, sûrement, le dernier épisode révélateur et surprenant.

L’apparition de Bernard dans la troisième saison de ‘Westworld’

Entre le beau et le possible

Dans la section technique, les effets spéciaux continuent d’émerger dans une série qui est à nouveau surmontée. Du confinement de la recréation des technologies aux espaces fermés et généralement sombres, nous avons déménagé dans de grandes villes pleines d’architectures avant-gardistes et de véhicules innovants. Tout cela dans un style propre qui, étant clairement original, maintient un pied dans le présent, montrant une esthétique futuriste qui n’est pas exagérée et, par conséquent, semble proche et possible. Ce qui séduit à propos de la technologie et du paysage urbain que “ Westworld ” nous présente est que, même si nous sommes loin de créer des androïdes hyperréalistes et des intelligences artificielles autonomes, leur monde a des éléments que nous pouvons identifier dans le nôtre.

Il nous vend mieux que l’esthétique si raffinée une direction très focalisée, encore une fois, en photographie et en épatar le spectateur avec ses grands paysages et ambiances. Cette section de direction brille surtout dans le pilote, lorsque, sous la baguette de Jonathan Nolan, on nous donne certaines des scènes d’action les plus spectaculaires et les plus réfléchies de toute la série, ce qui n’est pas rien à dire. Tout cela pour faire briller une violence aussi directe que la série en a l’habitude, ce qui aide surtout à élever Dolores comme une femme d’armes rappelant le meilleur “Terminator”.

Aaron Paul dans le rôle de Caleb dans la troisième saison de ‘Westworld’

Un récif philosophique inépuisable

Mais, encore une fois, sous toutes les intrigues personnelles spectaculaires et plus ou moins bien prises, cette série glisse de nouvelles réflexions biaisées sur la condition humaine. Ils reviennent aux concepts de liberté de choix et de moralité, et à ce que cette dernière signifie pour les individus qui ne suivent que leurs pulsions, qu’elles soient écrites dans leur programmation ou enregistrées de manière obsessionnelle dans leur cerveau. De plus, selon les révélations faites lors de la deuxième saison, de nouveaux sujets tels que l’acceptation de la mort, de la sienne et des autres, et le rôle que cela joue dans la configuration de la personnalité humaine. Ainsi que, bien sûr, celui qui pouvait jouer dans le posthumana.

Avec tant de fond philosophique et un monde vaste et complexe à explorer, il ne semble pas que la troisième saison de ‘Westworld’ soit celle qui marque l’épuisement de sa franchise. On ne peut peut-être pas en dire autant de l’un de ses éléments, qui est peut-être revenu davantage de la nostalgie que du fonctionnement ou de la véritable utilité. Cependant, le rythme de la série continue de fonctionner comme il l’a toujours fait, sans hâte mais avec une magnifique exécution qui cesse d’exploiter tout ce qu’il a à sa disposition pour le disséquer au spectateur. Tout cela dans une histoire dans laquelle, jusqu’à présent, le résultat a joué un rôle fondamental, il est donc prévu que les pièces qui semblent au premier abord lâches se remarieront à nouveau dans la machinerie parfaite et futuriste conçue par HBO.

.