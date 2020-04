Un navire fantôme des Bermudes Triangle découvert 95 ans après sa disparition

le Triangle des Bermudes a longtemps été considéré comme un mystère surnaturel classique. Le Triangle vaguement défini est, comme son nom l’indique, aux environs des Bermudes, bien qu’il ait une superficie totale comprise entre 1,3 et 3,9 millions de kilomètres carrés et est célèbre pour les disparitions mystérieuses qui s’y produisent.

Au fil des décennies, de nombreux films d’horreur s’en sont emparés, comme le Triangle de Satan, Au-delà du Triangle des Bermudes, Le Voyage fantastique, Le Triangle et euh, Scooby-Doo! Pirates Ahoy! En 2017, il y avait aussi un nouveau projet sur les cartes d’Universal, qui cherchait Sam Raimi à diriger.

Les explications pour les disparitions vont des ondes voyantes massives, des forces magnétiques étranges, des bulles de méthane sous-marines, des portails extraterrestres et le royaume d’Atlantide perdu. Bien sûr, des gens extrêmement ennuyeux remarqueront que la zone du triangle des Bermudes n’a pas plus de cas de disparition de navires que partout ailleurs et que c’est en fait l’une des voies de navigation les plus fréquentées au monde. C’est peut-être le cas, mais je ne pense pas que cela réfute nécessairement ma théorie de prédilection selon laquelle les Atlantes capturent des navires pour tester leur technologie de clonage sous-marin hyper-avancée qui leur permettra bientôt de pulluler le littoral de la Floride.

La vérité est là-bas les gens! Mais maintenant, nous pouvons au moins éclaircir un mystère du Triangle des Bermudes.

Le SS Cotopaxi est l’une des disparitions les plus connues du Triangle des Bermudes. Le navire et ses 32 membres d’équipage ont disparu sans laisser de trace en route vers Cuba en décembre 1925, ce qui a donné naissance à une légende de «navire fantôme», qui a même été récemment aperçu au large de Cuba. Il est également apparu dans le film, comme dans les rencontres rapprochées du troisième type de Spielberg, le Cotopaxi est découvert à l’autre bout du monde dans le désert de Gobi, après y avoir été déposé par des extraterrestres.

Mais maintenant, il semble que le mystère du Cotopaxi a été résolu, car le biologiste marin Michael Barnette a identifié une épave connue comme étant le navire manquant.

“Il y avait plusieurs éléments qui ont confirmé l’identité comme les dimensions du navire, sa longueur et la mesure de la chaudière”, a-t-il déclaré. «De plus, j’ai regardé l’orientation générale de la machine. Tout concordait avec les informations que nous connaissions sur le Cotopaxi. »

Naturellement, cette épave signifie que sa récente observation doit avoir été erronée. Ou, peut-être plus probablement, le Cotopaxi a été saisi par un consortium d’Atlantéens et de Gris et dupliqué grâce à la technologie de clonage nanotechnologique, accordant par inadvertance à l’équipage l’immortalité mais en les maudissant pour parcourir à jamais les océans. Je suppose que nous ne le saurons jamais vraiment.