Un nombre choquant de fans veulent remplacer Brie Larson

Brie Larson fait face à une quantité de haine surprenante pour Captain Marvel. Le film de 2019 a rapporté plus d’un milliard de dollars au box-office et a facilement été l’un des films autonomes les plus réussis du studio à ce jour. Malgré ce succès, il y a un nombre choquant de fans qui veulent que Marvel remplace Larson en tant que Carol Danvers. Pourquoi tant de fans de Marvel veulent-ils que Larson sorte?

Le capitaine Marvel elle-même Brie Larson | Frazer Harrison / .

Les fans de Marvel lancent une pétition pour licencier Larson en tant que capitaine Marvel

Larson a fait face à beaucoup de contrecoups lors de son premier casting pour jouer

Carol dans Captain Marvel. Une partie de ça

les critiques se sont éteintes suite à la popularité du film, mais il y a encore un

beaucoup de fans qui veulent que le studio remplace Larson à l’avenir.

Selon nous

Got This Covered, les fans ont lancé une pétition en ligne pour convaincre Marvel

pour licencier Larson. Jusqu’à présent, la pétition a près de 30 000 signatures et que

le nombre augmente régulièrement.

Les fans qui ont lancé la campagne veulent que Larson soit en faveur

de quelqu’un qui représente mieux la communauté LGBTQ. Ils aimeraient également

voir une femme de couleur obtenir la partie, qui est une référence à Monica Rambeau de

les bandes dessinées.

Un autre rapport dit aujourd’hui que les fans demandent à merveille de remplacer le brie Larson en tant que capitaine merveille … pourquoi ce qui leur a fait du mal. pic.twitter.com/VgowEc49TV

– andrew darby (andrew larson danvers) (@ darbyandrew078) 17 janvier 2020

“Nous avons besoin de Brie Larson pour quitter son rôle pour prouver qu’elle

est un allié de la justice sociale et veille à ce qu’une femme gay de couleur joue le rôle.

Laissez Monica, le capitaine Marvel original féminin et noir au lieu de

des personnages blanchissants au profit des hommes blancs hétéros qui courent

Disney », a déclaré la pétition.

Les fans ont également critiqué Larson pour ne pas avoir donné d’argent à des œuvres de bienfaisance en dehors de la Fondation du Fonds pour le cinéma et la télévision. Marvel n’a pas répondu à la pétition en ligne, mais il ne fait aucun doute que Larson continuera à jouer le rôle de studio dans la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel.

Pourquoi Brie Larson est-il si controversé?

Lorsque Larson a été incarnée pour la première fois dans le rôle de Captain Marvel, elle semblait être la

ajustement parfait. Non seulement elle était une étoile montante à Hollywood, mais elle était aussi

grand fan de bande dessinée.

Les fans étaient à l’origine excités à l’idée que Larson rejoigne le MCU, mais il y a eu un petit changement d’attitude quelques mois avant la sortie du film.

Larson, qui a beaucoup parlé de l’égalité des sexes,

créé un peu d’agitation quand elle a commenté comment il y avait «massivement

hommes blancs »lors de ses conférences de presse. Alors que Larson essayait de plaider pour

des changements positifs, certains fans ont été offensés par ses commentaires.

Comme date de première pour Captain

Marvel s’est rapproché, ces fans ont commencé à tergiverser la performance de Larson, disant

des choses comme elle ne souriaient pas assez et n’avaient pas une bonne livraison.

Heureusement, le succès du capitaine Marvel a éclipsé cette rétroaction négative, et Larson est allé

à jouer un rôle important dans Avengers:

Fin du jeu. Elle devrait également reprendre son rôle de Carol dans Captain Marvel 2, malgré la ligne

pétition.

Larson quittera-t-il le MCU?

Alors que Marvel semble confiante de ramener Larson, il y a eu des rumeurs selon lesquelles elle quitterait le MCU avant Captain Marvel 2.

À ce jour, aucune preuve ne permet de penser que

Marvel va licencier Larson. Compte tenu de la façon dont le capitaine

Marvel et Endgame ont fait près de

trois milliards combinés au box-office, ce serait un énorme choc si elle le faisait

pas revenir.

Je sais comment les ennemis de Larson / Captain Marvel aiment une grande théorie du complot, mais non, Marvel n’est pas en colère contre Brie Larson et ils ne cherchent pas à la remplacer.

Le film a été un succès d’un milliard de dollars, arrêtez d’être stupide.

– Christopher Marc (@_ChristopherM) 9 janvier 2020

Cela dit, il y a clairement un tas de fans qui aimeraient

pour voir Larson se retirer et quelqu’un d’autre jouer le rôle. Cela ne sera probablement pas

changer à mesure que nous nous rapprochons de plus en plus de la sortie de Captain Marvel 2.

Larson parle de «Captain Marvel 2»

Marvel a été très silencieux sur les détails entourant Captain Marvel 2. Le studio n’a pas confirmé de date de sortie pour le film, ce qui le pousse au-delà de la phase 4 du MCU.

En juillet, le studio a confirmé qu’une suite était en

développement, mais il ne semble pas que la production ait commencé.

Dans une récente interview, Larson l’a déclaré et ajouté que

elle n’a aucune idée du début du tournage de la suite très attendue.

“Non. Je ne sais pas vraiment quel travail je vais faire ensuite,

ce qui est très excitant. Je ne sais même pas ce que va être ma vie! », A-t-elle partagé.

Bien que Larson soit maintenue dans le noir, elle se maintient en forme pour le rôle. Si tout se déroule comme prévu, Captain Marvel 2 devrait être présenté en premier après 2022.