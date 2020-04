Un nouveau cas d’Ebola a été signalé juste avant que l’OMS déclare la fin de la pandémie

Tout comme il existe une date officielle à laquelle l’Organisation mondiale de la santé (OMS) déclare le début d’une pandémie mondiale (comme cela s’est produit avec le coronavirus Covid-19), il y a aussi une date à laquelle cette situation sanitaire est déclarée terminée. Parfois, cela peut prendre jusqu’à un an ou plus avant que la maladie ne soit complètement éliminée, comme dans le cas d’Ebola. La première épidémie remonte à 2013, mais en 2018, une nouvelle épidémie a été plus meurtrière. L’OMS avait prévu déclarer la pandémie de cette maladie terminée le lundi 13 avril suivant, mais vendredi un nouveau cas a été enregistré en Afrique.

Depuis 2013, des cas d’Ebola ont commencé à être enregistrés dans la région du Kivu en Afrique du Nord. Cependant, c’est en 2018 que la maladie a atteint l’un de ses niveaux les plus meurtriers, atteignant près de 11000 décès. Heureusement, un vaccin a été rapidement développé, et malgré la volatilité des conditions économiques et politiques dans la région, les autorités sanitaires ont réussi à distribuer et à appliquer 170 000 doses à la population.

Au cours de ces deux années, il semblait que la maladie avait été complètement éradiquée, de sorte que l’OMS avait prévu de déclarer officiellement la fin de la pandémie le lundi 13 avril. Cependant, ce vendredi 10 avril, l’OMS a signalé un nouveau cas d’Ebola à Beni, dans la région du Kivu en Afrique du Nord, près de l’endroit où se trouvait la première flambée de la maladie.

“Malheureusement, cela signifie que nous ne pourrons pas mettre fin à Ebola ce lundi comme nous l’avions prévu.”Le directeur de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a commenté. Pour l’instant, nous n’avons pas plus de détails sur le nouveau cas de la maladie enregistrée, ainsi que nous ne savons pas s’il aurait pu se propager à davantage de personnes. Ce dont nous sommes sûrs, c’est qu’il s’agit d’une situation délicate, surtout lorsque tout le monde lutte contre le coronavirus.

