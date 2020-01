Un nouveau chapitre commence dans ce Star Trek: Picard Promo

Star Trek: Picard est sur le point de faire sa première dans quelques jours, mettant ainsi fin à l’attente angoissante depuis l’annonce du retour de Jean-Luc Picard fin 2018. Les fans ont hâte de voir Sir Patrick Stewart dans le fauteuil du capitaine, accompagné par beaucoup de ses anciennes co-stars de The Next Generation pour démarrer. Cependant, les gens doivent être avertis que Picard n’est pas seulement un spectacle de retrouvailles confortable qui passera par la nostalgie. Au lieu de cela, cela fera avancer le monde de la franchise de nouvelles façons audacieuses.

C’est ce que le casting et l’équipe souhaitent souligner dans cette nouvelle featurette de la série. Intitulé «Un nouveau chapitre commence», le look dans les coulisses comprend des interviews de Stewart, EP Alex Kurtzman et bien d’autres alors qu’ils taquinent ce qui attend Jean-Luc, qui a beaucoup changé depuis la dernière fois que nous l’avons vu il y a près de 20 ans .

Comme l’explique Stewart, le monde n’est plus le même qu’à TNG, car les choses sont devenues plus «complexes» – et pas nécessairement dans le bon sens.

«Le spectacle s’appelle Star Trek: Picard. Ce n’est pas la prochaine génération. Près de 20 ans se sont écoulés. Les choses sont devenues plus complexes. Le monde de Starfleet, le monde de la Fédération n’est pas tout à fait ce qu’il était la dernière fois que Jean-Luc Picard a été vu dans ce monde. C’est différent et ce n’est pas tout bon. “

Cliquer pour agrandir

En ce qui concerne la façon dont il a abordé le rôle de Picard après tout ce temps, l’acteur tenait à apporter ses propres expériences au rôle pour l’aider à tridimensionner le personnage.

«Ce qui est si fascinant de jouer ce rôle maintenant, c’est que je peux apporter mon vieillissement, mon expérience, la façon dont ma vie a continué de changer et de grandir et de permettre à tout cela d’infiltrer simplement le personnage de Jean-Luc.»

Kurtzman a expliqué comment c’était Stewart lui-même qui voulait vraiment pousser Picard dans une nouvelle direction, laissant aux scénaristes la tâche difficile d’honorer le passé mais aussi de créer quelque chose de nouveau.

«L’une des premières choses dont Patrick voulait s’assurer, c’est que nous rendions hommage et respections ce qui nous a précédés, mais que nous faisions quelque chose de complètement différent. Notre mission était vraiment de comprendre comment construire une émission qui honorait Next Gen et de nombreuses autres émissions Trek, mais qui avait vraiment sa propre identité unique. »

La première saison de 10 épisodes de Star Trek: Picard débute ce jeudi sur CBS All Access. Et la meilleure nouvelle est qu’une deuxième saison a déjà été confirmée.