Un nouveau design inutilisé pour la «panthère noire» de Chadwick Boseman dévoilé

Le nouveau concept art de Black Panther révèle un design de casque inutilisé pour T’Challa de Chadwick Boseman pour Marvel Cinematic Universe.

Black Panther des Marvel Studios présente certains des costumes et costumes les plus complexes de l’univers cinématographique Marvel et les nouveaux concepts du film montrent l’un des casques inutilisés de Chadwick Boseman. Black Panther a reçu un nouveau costume après ses débuts dans Captain America: Civil War, avec sa sœur Shuri lui offrant un costume de vibranium nanotechnologique qui se replie dans son collier.

Ryan Meinerding, le responsable du développement visuel de Marvel Studios, a révélé le design alternatif du T’Challa de Chadwick Boseman sur Instagram, présentant les différentes textures du casque. Le nouvel art montre également combien de vibranium est tissé dans le costume, avec des détails encore plus lourds sur la tête, la bouche et les yeux. Il y a aussi une texture différente autour du nez, des yeux et de la bouche que le costume que nous avons vu dans le film. Jetez un oeil à la conception alternative pour Chadwick Boseman ci-dessous.

Écrit et réalisé par Ryan Coogler, Black Panther 2 devrait sortir en salles le 6 mai 2022. En attendant, les fans peuvent revoir le premier film sur tous les formats de médias domestiques:

“Black Panther” de Marvel Studios suit T’Challa qui, après la mort de son père, le roi de Wakanda, rentre chez lui dans la nation africaine isolée et technologiquement avancée pour succéder au trône et prendre la place qui lui revient de roi. Mais quand un vieil ennemi puissant réapparaît, le courage de T’Challa en tant que roi – et Black Panther – est mis à l’épreuve lorsqu’il est entraîné dans un conflit redoutable qui met en danger le sort de Wakanda et du monde entier. Face à la trahison et au danger, le jeune roi doit rallier ses alliés et libérer toute la puissance de Black Panther pour vaincre ses ennemis et assurer la sécurité de son peuple et de son mode de vie.

Réalisé par Ryan Coogler à partir d’un script qu’il a co-écrit avec Joe Robert Cole, Black Panther stars Chadwick Boseman, Michael B.Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Winston Duke, Sterling K. Brown, Florence Kasumba, John Kani, avec Angela Bassett, Forest Whitaker et Andy Serkis.

Black Panther est désormais disponible sur Digitial HD, 4K Ultra HD, Blu-Ray et DVD.

