Un nouveau documentaire explore la série de tir Goretastic «Soldier of Fortune»

En tant que jeune joueur de gorehound, Raven Software Soldat de fortune la série m’a fait sentir comme un enfant dans un magasin de bonbons. Inspiré par le magazine du même nom, le jeu vous faisait travailler comme un mercenaire pourchassant un groupe terroriste qui avait volé des ogives nucléaires. Le jeu était remarquable pour son moteur GHOUL, ce qui a entraîné de nombreuses mutilations et du sang.

Cela a également aidé le jeu à ne pas dépendre entièrement du système de gore, car c’était un jeu de tir à la première personne assez solide et divertissant pour son époque en 2000. Les suites ont également utilisé le gore à bon escient, mais malheureusement , le gameplay a pris du recul à chaque entrée.

Flash forward 20 ans plus tard, et GVMERS y revient avec un autre documentaire Rise & Fall, cette fois en se concentrant sur la série Soldier of Fortune susmentionnée. Le doc consacre également du temps à explorer l’histoire de Raven Software des tireurs à succès, ainsi que la controverse entourant Soldier of Fortune pour son sang. Le gore, un peu comme les autres tireurs à l’époque, a évidemment fait atterrir le jeu sur les listes de titres interdits dans certains pays, ainsi que la censure. C’est une tranche d’histoire cool pour ceux qui étaient trop jeunes pour en faire l’expérience, ainsi que pour ceux qui ont vécu des événements parfois époustouflants.

De plus, cela a aidé que sous tous les hoopla, les deux premiers matchs étaient amusants.