Un nouveau doodle rappelle au scientifique qui a suggéré le lavage des mains pour la première fois

Au milieu de la pandémie de coronavirus Covid-19, la plus grande recommandation que l’on puisse nous faire en ce moment est que nous ne devons pas arrêter de nous laver les mains … JAMAIS! Aujourd’hui, le lavage des mains est une activité de routine qui, même mécaniquement et pourtant étant une simple mesure d’hygiène sanitaire, a sauvé des vies il y a 150 ans grâce à un scientifique nommé Ignaz Semmelweis. Il est le pionnier de l’antisepsie, et aujourd’hui, à travers un doodle didactique, Google rend hommage à l’homme qui nous a donné l’une des solutions les plus efficaces pour lutter contre les maladies.

Semmelweis est née à Buda, en Hongrie, le 1er juillet 1818. Au cours du 19e siècle, en tant que nouveau directeur de l’hôpital général de Vienne, une infection connue sous le nom de «fièvre infantile» a commencé à provoquer des taux de mortalité élevés chez les premières mères. Après une enquête approfondie, qui n’a même pas été reconnue au début, Semmelweis a découvert que les médecins qui ont assisté aux accouchements ne disposaient pas de mesures d’hygiène adéquates.

Semmelweis entreprit de trouver la cause. Après une enquête approfondie, il a déduit que les médecins transmettaient du matériel infectieux des opérations précédentes et des autopsies aux mères sensibles par la main. Il a immédiatement institué l’obligation pour tout le personnel médical de se laver les mains entre les examens des patients, et en conséquence, les taux d’infection dans leur division ont commencé à chuter.

Malheureusement, de nombreux couples de Semmelweis ont d’abord considéré ses idées avec scepticisme. Des décennies plus tard, ses recommandations en matière d’hygiène ont été validées par l’acceptation généralisée de la «théorie des maladies germinales».

Aujourd’hui, Semmelweis est largement connu comme “le père du contrôle des infections”, crédité d’avoir révolutionné non seulement l’obstétrique, mais aussi le domaine médical, en informant les générations au-delà de la leur que le lavage des mains est l’un des moyens les plus efficaces de prévenir la propagation des maladies », explique Google.

Le nouveau doodle Google explique également comment bien se laver les mains:

Cette journée coïncide également avec la date à laquelle Semmelweis Il est devenu assistant hospitalier où il a fait cette découverte modeste mais formidable.

