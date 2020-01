Un nouveau film de David O. Russell est en préparation avec Christian Bale / Film

Les fans de The Fighter et American Hustle seront heureux d’entendre ce réalisateur David O. Russell est reteaming avec Christian Bale pour un nouveau grand film qui est mis en place à New Regency dans le cadre de leur accord global avec 20th Century Fox, qui est maintenant situé à Disney.

Deadline a des nouvelles du nouveau film de David O. Russell en cours à New Regency, qui serait le premier long métrage du réalisateur depuis Joy avec Jennifer Lawrence en 2015. Le projet est en passe de produire en ce moment avec un œil vers le début de la production en avril, probablement pour une sortie de la saison des récompenses à la fin de cette année. Mais malheureusement, aucun détail sur l’histoire n’est gardé secret pour le moment.

La dernière fois que David O. Russell et Christian Bale ont collaboré, c’était sur American Hustle, qui leur a valu des nominations aux Oscars pour le meilleur réalisateur et le meilleur acteur, ainsi que huit autres nominations, dont celle du meilleur film. Matthew Budman était producteur exécutif du film, et il retrouvera David O. Russell pour ce nouveau projet.

Avant cela, Russell et Bale ont également travaillé ensemble sur The Fighter, qui a également remporté les deux nominations aux Oscars du meilleur réalisateur et du meilleur acteur dans un second rôle, ce dernier ayant entraîné une victoire pour l’acteur. Le film a également été nominé pour le meilleur film.

Ces deux films ont nécessité de graves transformations physiques pour Christian Bale, mais l’acteur a déclaré l’automne dernier qu’il avait fini de perdre et de gagner en poids pour les rôles au cinéma. L’acteur a fluctué en livres pour divers rôles, tombant le plus célèbre à 185 livres pour The Machinist, puis gagnant 100 livres immédiatement après pour jouer dans Batman Begins. Plus récemment, il a également gagné 40 livres pour jouer l’ancien vice-président Dick Cheney dans le vice d’Adam McKay.

Bien sûr, le manque de transformation n’empêche pas Bale de donner des performances exceptionnelles, comme en témoigne son travail dans Ford v Ferrari. Nous sommes donc très intéressés de voir ce que Bale va faire dans ce film, et nous espérons que cela ne l’empêche pas de poursuivre ses discussions avec la co-vedette de Thor: Love & Thunder.

