Un nouveau maléfique est en train de s’écrire, dit Sam Raimi – / Film

Qui aurait pu imaginer que le petit film d’horreur de 1981, The Evil Dead, aurait engendré une franchise dont les fans sont toujours obsédés en 2020?

L’obsession continue après trois films, un remake, des jeux vidéo, des bandes dessinées, une comédie musicale et une série télévisée, et dans un récent Reddit AMA faisant la promotion de la nouvelle version de The Grudge, réalisateur Sam Raimi dit qu’un nouveau Evil Dead est actuellement en préparation. Et séparément, Raimi indique qu’il veut toujours retrouver la star de la franchise Bruce Campbell pour une autre suite d’Evil Dead … mais il semble que cela ne se produira que si Campbell décide de retirer le personnage d’Ash Williams.

La liste de lecture nous a indiqué ce post sur Reddit où Raimi répondait aux questions des fans, et naturellement, quelqu’un a demandé si le public verrait jamais un dernier film de Sam Raimi Evil Dead. Voici comment le réalisateur a répondu:

“Bruce, Rob [[Tapert]et je travaille avec un jeune fillmaker [sic] qui écrit une nouvelle histoire d’Evil Dead qu’il dirigera. Comme pour moi…. J’adorerais réaliser un nouveau film d’Evil Dead … mais j’aimerais vraiment le faire avec Bruce. Et il dit qu’il a retiré le personnage. J’espère que non.”

Si cela vous semble familier, c’est parce que ce n’est que depuis six mois environ que Raimi a déclaré que lui et ses collaborateurs jetaient quelques idées pour de futurs films. À cette époque, Raimi a laissé entendre qu’ils envisageaient deux options: poursuivre la chronologie originale d’Evil Dead avec Bruce Campbell, et / ou faire une suite à Fede AlvarezLe remake de Evil Dead en 2013 avec Jane Levy.

“Je serais ravi que Bruce Campbell change d’avis sur la retraite et revienne pour la ligne originale” Evil Dead “”, avait alors déclaré Raimi. “Mais sinon, je suis très heureux de travailler avec, si Fede reviendrait et ferait la suite … mais il est un si gros coup maintenant. Il a tellement de succès, un artiste en demande, que je ne pense pas qu’il voudrait faire ça. “

Mais maintenant que plusieurs mois se sont écoulés, il semble que le plan ait changé et qu’un nouvel auteur / réalisateur monte à bord pour la nouvelle histoire d’Evil Dead. Sera-ce un film ou une autre émission de télévision? Va-t-il continuer le scénario du remake lâche d’Alvarez, ou s’agit-il d’une nouvelle série qui adopte le même titre et remixe à nouveau l’histoire? Et Bruce Campbell décidera-t-il de ramener Ash Williams au grand écran? Restez à l’écoute, car quelqu’un posera sûrement ces questions à Raimi la prochaine fois qu’il fera les tournées promotionnelles.

