La semaine dernière à «Grey’s Anatomy» nous sommes partis pendant une journée de l’hôpital Grey-Sloan Memorial pour assister à une dîner en famille chez Catherine et Richard. Ce qui allait être une soirée tranquille, au cours de laquelle ils allaient annoncer la séparation de leurs enfants respectifs, ça a fini par devenir une vraie guerre. Catherine a répondu à Webber en l’informant qu’elle allait acheter Pac North, l’hôpital dans lequel Richard a travaillé si dur pour le faire passer. Nous avons également vu comment Schmitt a assez de courage pour affronter sa mère et profiter de sa vie indépendamment de son orientation sexuelle, une force apprise de son défunt oncle, qui a été caché pendant des années.

dans cette Treizième épisode de la seizième saison de ‘Grey’s Anatomy’, intitulé “Save the Last Dance for Me”, et qu’en Espagne, nous pouvons voir grâce à Fox Life, DeLuca est toujours concentré sur la recherche de l’origine de la maladie qui prend la vie de Suzanne. Pour ce faire, demandez l’aide d’un professionnel du diagnostic. De leur côté, Bailey et Jo prêtent attention à Joey, un adolescent qui s’est retrouvé à l’hôpital Grey-Sloan Memorial et a peur de perdre ses frères adoptifs. De plus, Amelia attend avec impatience les résultats du test de paternité, des informations qui pourraient changer à jamais sa relation avec Link.

Faites tout votre possible

Dr Riley dans ‘Grey’s Anatomy’

L’approche entre Meredith et Andrew que nous avons vu la semaine dernière a culminé avec le couple de retour ensemble. Au lieu d’étendre cette intrigue en les éloignant davantage, les scénaristes ont choisi de claquer tous les doutes possibles et de laisser l’amour triompher à nouveau. Le fait d’avoir d’autres fronts ouverts sur le même thème a peut-être été la meilleure décision. De plus, ils peuvent ainsi concentrer toute l’attention de DeLuca sur la résolution du cas de Suzanne, une mère qui présente plusieurs symptômes mais qui ignore l’origine de tous les maux qu’elle présente.

Il est apprécié qu’ils continuent de s’intéresser aux cas médicaux inhabituels ou étranges, d’autant plus qu’ils introduisent des personnages tels que Dre Lauren Riley, experte en médecine et avec une surdité qui ne l’empêche pas d’être la meilleure dans son domaine. Nous ne pouvons pas oublier qu’il s’agit d’une série médicale, il est donc intéressant de voir comment ils continuent de se développer lorsqu’ils rencontrent des patients souffrant de maladies complexes à traiter. Dans ce cas, ils ont ajouté le facteur d’inclure le premier médecin sourd que nous voyons dans la fiction, démontrant qu’il n’y a pas de barrières. En fait Riley semble avoir la clé pour aider Suzanne, même si cela signifie mettre sa vie en danger. De plus, son personnage et ses astuces pour travailler sont intéressants, donc nous espérons voir Riley plus de temps à l’hôpital.

Pour sa part, Bailey s’occupe d’un adolescent Il a été transféré à l’hôpital avec ses frères adoptifs, mais ces derniers ont dû faire face à des problèmes sociaux. Le jeune homme est inquiet de la séparation, car il est responsable de la garde de ses petits frères depuis des années. L’histoire se réfère directement à la vie de Jo et Alex, donc le médecin se sent identifié et est très utile pour le garçon. Avec cette histoire la série montre une fois de plus son engagement à rendre les problèmes sociaux visibles, un objectif qui a été atteint depuis de nombreuses années pour essayer d’aider la société en mettant en évidence ces types de circonstances qui affectent tant de personnes dans la vie réelle.

Jouer avec les sentiments

Koracick et Bailey dans ‘Grey’s Anatomy’

Catherine est une femme d’armes prendre et avec beaucoup de pouvoir grâce à son héritage, il n’a donc pas été très compliqué de faire face à sa menace. Comme il l’a prévenu, a acheté le Pac North, jetant tous les efforts de Richard et Alex pour faire avancer l’hôpital. Les travailleurs peuvent désormais rejoignez l’équipe de l’Hôpital Grey-Sloan Memorial, ce qui nous permet de réunir tout le monde sous le même toit. C’est une tournure assez réussie des événements, car cette séparation est rompue qui fait que chaque chapitre est formé de nombreuses intrigues. Cependant, l’air frais qui a contribué à les avoir dans différents centres disparaît avec ce nouveau syndicat.

Cependant, les choses ne seront pas comme avant, car qui maintenant sous commandement est Tom Koracik. En fait, s’ils veulent conserver leurs positions respectives, ils devront passer un entretien avec lui, qui a le pouvoir de décider. Après avoir été ignoré, Tom s’est vengé de lui-même, jouant avec leurs sentiments et leur travail, en particulier de Hunt. Ce qu’il n’a pas pris en compte, c’est que ils forment une famille et, même s’ils ont des frictions, ils se soutiendront toujours. Dit et fait, avec Bailey en tête, ils se réunissent pour clarifier les choses pour Koracick, qui accepte Le retour d’Owen, Richard et Maggie à leurs positions respectives précédentes.

Schmitt a déménagé avec son patient dans «Grey’s Anatomy»

Laissez-nous ce qui se passe avec vos supérieurs, Kim et Schmitt ont également leurs propres problèmes personnels. Depuis que Schmitt a quitté le sous-sol de la maison de sa mère, il vit avec son garçon, mais la situation est quelque peu délicate pour Nico, qui vous a demandé de trouver votre propre appartement. Bien qu’il soit compréhensible qu’ils aient besoin de leur espace, les nouvelles ne se sont pas bien passées avec Schmitt, qui pensait que leur relation était déjà arrivée à ce point. En attendant, il aborde le cas de deux anciens qui sont l’exemple le plus clair de l’amour vrai. Elle a un cancer incurable, mais il fait tout son possible pour rendre ses derniers jours aussi heureux que possible.

Emu par son histoire, Schmitt décide de s’allier avec ses compagnons et d’organiser une danse à la cafétéria afin que son patient et son partenaire puissent profiter d’une soirée romantique et effectuer une dernière danse ensemble. Comme Meredith le reconnaît elle-même, c’est une action qu’elle aurait entreprise il y a longtemps, lorsqu’elle était une résidente qui s’est pleinement impliquée avec ses patients. Schmitt a prouvé à plusieurs reprises qu’il est le successeur naturel de Gray, Karev, Yang et compagnie, car il maintient le même esprit de l’époque où ils étaient les résidents. On ne le niera pas, on aime voir qu’il y a encore ces détails qui nous rappellent ces temps passés dans lequel nous sommes tombés amoureux de la série.

Le pouvoir de la peur

Jo et Amelia parlent dans ‘Grey’s Anatomy’

Il y a quelques semaines, nous savions que l’acteur Justin Chambers a quitté pour toujours ‘Grey’s Anatomy’ après avoir rejoint le casting depuis le début de la série. Son départ a été un coup dur pour les adeptes de la fiction, mais le plus compliqué a été d’accepter que nous n’allions pas le voir dire au revoir car il mérite un personnage qui nous a donné tant de moments et qui nous a volé le cœur. Et pire encore, son absence n’est pas justifiée de manière raisonnable et crédible. Pour le moment, nous savions seulement qu’il avait quitté Seattle pour résoudre une série de problèmes familiaux, cependant, dans ce chapitre, ils ont donné plus d’indices sur son absence, des raisons qui ne nous convainquent pas du tout.

À la suite d’une conversation entre Jo et Amelia, la femme d’Alex a reconnu que son mari ne répond pas à ses appels et que la seule information dont elle dispose est que il a une bosse et il a besoin de temps. La confusion et la peur de Jo sont remarquables, les pauvres ne comprennent pas ce qui arrive à Alex. La même chose nous arrive, car c’est une attitude déraisonnable compte tenu de la façon dont Karev a agi dans le passé. Si vous êtes un adepte de la série, vous saurez qu’il ne partirait jamais sans justification, encore moins disparaîtrait sans rien dire, car c’est une façon d’agir qu’il a récriminé d’autres personnes, dont Izzie. Nous ne savons pas si nous aurons plus de nouvelles sur Karev mais, pour l’instant, ils ne résolvent rien de bien ce complot.

Qui est également en proie à la peur et au doute est Amelia Comme il savait que le bébé auquel il s’attendait pourrait être d’Owen et non de Link, il prend de mauvaises décisions. Encore une fois, il rate le coup quand décide de mentir à Link affirmant que cette même nuit, il recevra les résultats du test de paternité, informations qu’il n’aura pas car il n’a pas encore eu le courage de passer le test. Si vous continuez sur cette voie, vous perdrez définitivement Link, qui a déjà eu beaucoup de patience avec elle. L’amour est évident des deux côtés, mais tout le monde n’est pas capable de surmonter les mensonges. Si Amelia veut être heureuse une fois pour toutes, vous devrez apprendre à être cohérent avec vos actions. Et nous ne souhaitons rien de plus que de la voir sourire avec ce bébé et Link, formant une famille heureuse.

