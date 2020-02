Un nouveau regard sur le double Joker de Jared Leto dans ‘Birds Of Prey’ révélé

Un regard encore meilleur sur le double du corps pour le Joker de Jared Leto vu dans Birds of Prey a refait surface dans une nouvelle image dans les coulisses.

Dans Birds of Prey, le film commence avec Harley Quinn quittant le Joker. La version de Jared Leto du Joker dans Suicide Squad n’était pas la meilleure représentation du personnage et il semble que l’acteur ait rompu les liens avec le rôle. Depuis lors, nous avons déjà obtenu une autre version du Joker avec Joaquin Phoenix, qui lui a valu un Oscar plus tôt ce mois-ci.

Parce que Jared Leto a quitté le rôle de Joker, il n’a pas joué le Clown Prince of Crime dans Birds of Prey. Cependant, des photos prises il y a longtemps ont révélé qu’un corps ressemblant à deux fois au Joker de Jared Leto apparaîtrait dans le film. Alors que le double du corps Jared Leto Joker est obscurci dans Birds of Prey, une nouvelle image en coulisses de Reddit offre le meilleur look à ce jour:

Sur la photo, vous pouvez voir que le double corps Joker de Jared Leto ne porte pas le fameux tatouage «Damaged». Soit le tatouage n’était pas encore mis en place au moment de la photo, soit ils ne l’ont même pas fait à cause des angles de prise de vue du Joker et l’ont jugé inutile. Que pensez-vous du look Birds of Prey Joker? Commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de Birds of Prey:

«Vous avez déjà entendu parler du flic, de l’oiseau chanteur, du psychopathe et de la princesse mafia? Birds of Prey (Et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn) est un conte tordu raconté par Harley elle-même, comme seul Harley peut le dire. Lorsque le méchant le plus néfaste de Gotham, Roman Sionis, et son bras droit zélé, Zsasz, ont visé une jeune fille prénommée Cass, la ville est renversée à sa recherche. Les chemins de Harley, Huntress, Black Canary et Renee Montoya entrent en collision, et le quatuor improbable n’a d’autre choix que de faire équipe pour abattre Roman. “

Réalisé par Cathy Yan à partir d’un scénario écrit par l’écrivain Bumblebee Christina Hodson, Birds of Prey met en vedette Mary Elizabeth Winstead comme chasseresse, Jurnee Smollett-Bell comme Black Canary, Ella Jay Basco comme Cassandra Cain, Rosie Perez comme Renee Montoya, Chris Messina comme Victor Zsasz , Ewan McGregor comme Black Mask et Margot Robbie comme Harley Quinn.

Birds of Prey joue maintenant dans les salles!

L’art conceptuel de la Batmobile «Titans» révèle différentes conceptions du véhicule emblématique de Batman

Après sa brève apparition dans l’épisode de la semaine dernière, le concept art de la Batmobile des Titans a été publié et révèle différentes versions du véhicule emblématique de Batman.

Le dernier épisode de Titans a révélé un bref premier aperçu d’une nouvelle version de la Batmobile tandis que Dick Grayson est dans la Batcave via flashback. La version finale de la Batmobile dans l’univers des Titans semble s’inspirer de Batman 89 et de la série animée. L’art conceptuel a été publié et les conceptions initiales ont apparemment été inspirées par de nombreuses versions antérieures de la Batmobile sur différents supports. Vous pouvez consulter le concept art ci-dessous:

Aimez-vous le look de la Batmobile dans Titans? Quelle version de concept art est votre préférée? Commentaires ci-dessous!

La série se poursuit cette semaine avec l’épisode intitulé «Asile» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous!

Lorsque The Messenger (star invitée récurrente REED BIRNEY) révèle que la mère biologique de Rachel est vivante et détenue par l’Organisation dans un mystérieux établissement psychiatrique, Rachel est déterminée à la sauver. Mais une fois à l’intérieur, les Titans sont confrontés à leurs vulnérabilités et leurs peurs les plus profondes.

Interprètes invités: Rachel Nichols comme Angela, Reed Birney comme The Messenger et Rachel Crawford comme docteur.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Richard «Dick» Grayson / Robin, Anna Diop dans Koriand’r / Starfire, Teagan Croft dans le rôle de Rachel Roth / Raven et Ryan Potter dans Garfield «Gar» Logan / Beast Boy.

Titans est désormais disponible exclusivement sur DC Universe.

