Un nouveau regard sur l’oeuf de Pâques du capitaine Boomerang dévoilé

Un tout nouveau look à l’oeuf de Pâques Captain Boomerang de Birds of Prey a été dévoilé.

Avec Birds of Prey sur les services de location numérique, les fans aux yeux d’aigle ont parcouru l’aventure solo de Harley Quinn pour trouver les moments les plus intéressants “cligner des yeux et vous allez le manquer”. Un de ces moments de Birds of Prey est un œuf de Pâques qui met en évidence la relation entre Harley Queen et le capitaine Boomerang.

Dans le film, Harley Quinn voit une affiche «VOULU» pour le capitaine Boomerang de Jai Courtney qui se révèle être un visage familier. Elle s’arrête à la vue de l’affiche et raconte comment elle connaît le méchant. Vous pouvez consulter l’œuf de Pâques de Birds of Prey ci-dessous.

Harley Quinn et le capitaine Boomerang ont partagé des heures de visionnage considérables ensemble dans Suicide Squad, qui a présenté au monde le personnage de DC Extended Universe de Margot Robbie. Dans Suicide Squad, qui a été créée en 2016, le capitaine Boomerang et Harley Quinn étaient en mission avec d’autres pour traduire Enchantress en justice.

Il semble que depuis les événements de Suicide Squad, le capitaine Boomerang de Jai Courtney s’est échappé de Belle Reve, où lui et le reste des membres de l’équipe étaient détenus. À la fin du film de 2016, Joker a sauvé Harley Quinn de l’institution, ce qui lui a permis de gagner une aventure solo sous la forme d’oiseaux de proie. Le capitaine Boomerang et Harley Quinn reviendront dans The Suicide Squad l’année prochaine, ce qui, nous l’espérons, clarifiera où était le personnage de Jai Courtney.

Voici le synopsis officiel de Birds of Prey:

«Vous avez déjà entendu parler du flic, de l’oiseau chanteur, du psychopathe et de la princesse mafia? Birds of Prey (Et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn) est un conte tordu raconté par Harley elle-même, comme seul Harley peut le dire. Lorsque le méchant le plus néfaste de Gotham, Roman Sionis, et son bras droit zélé, Zsasz, ont visé une jeune fille prénommée Cass, la ville est bouleversée à sa recherche. Les chemins de Harley, Huntress, Black Canary et Renee Montoya entrent en collision, et le quatuor improbable n’a d’autre choix que de faire équipe pour abattre Roman. “

Réalisé par Cathy Yan à partir d’un scénario écrit par l’écrivain Bumblebee Christina Hodson, Birds of Prey met en vedette Mary Elizabeth Winstead comme chasseresse, Jurnee Smollett-Bell comme Black Canary, Ella Jay Basco comme Cassandra Cain, Rosie Perez comme Renee Montoya, Chris Messina comme Victor Zsasz , Ewan McGregor comme Black Mask et Margot Robbie comme Harley Quinn. Ali Wong, Robert Catrini et Michael Masini ont également été interprétés dans des rôles non divulgués.

Birds of Prey est maintenant disponible à l’achat sur les plateformes de streaming de location numérique.

