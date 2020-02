Un nouveau service de streaming avec des films et des émissions populaires prend en charge Netflix – et c’est entièrement gratuit – .

Lorsque la coupe du cordon a commencé à devenir populaire il y a quelques années, l’attrait était assez simple. La télévision payante est incroyablement chère et les services multimédias en streaming sont beaucoup moins chers. Donc, en abandonnant la télévision payante mais en conservant votre service Internet par câble ou par fibre optique, vous pouvez utiliser une partie des 70 $, 80 $, 90 $, voire 100 $ + que vous économisez pour payer des services de streaming comme Netflix. Cela fonctionne très bien pour des millions de personnes depuis des années, mais les choses ont commencé à devenir un peu plus compliquées l’année dernière. Les propriétaires de contenu n’allaient pas simplement s’asseoir et laisser Netflix récolter tout l’argent pendant que la télévision par câble faisait le tour du monde, alors maintenant, tout le monde et leur mère lancent un service de streaming. Les ajouts récents incluent Disney +, Apple TV +, DC Universe et plus encore. Ensuite, nous avons HBO Max, Peacock et d’autres prêts à être lancés dans un proche avenir. Ajoutez tout cela aux grands services qui existent déjà comme Netflix, Amazon Prime Video et Hulu, et vous pouvez facilement finir par payer autant que vous le faisiez pour la télévision par câble afin de regarder tous vos films et émissions préférés.

Au cours de cette période chaotique où les grandes entreprises médiatiques se battent dans une conquête des médias en streaming, les utilisateurs finaux ont deux choix. Ils peuvent soit faire des compromis et choisir simplement quelques services clés auxquels s’abonner, soit payer autant que pour le câble s’ils veulent tout regarder. Ceux de l’ancien camp comme Netflix choisissent d’abord et avant tout, puis Disney + est une évidence car il ne coûte que 6,99 $ par mois ou 5,83 $ par mois si vous payez annuellement. Amazon Prime Video est également un service populaire, car de nombreux millions de personnes paient de toute façon Prime, et Prime Video est inclus sans frais supplémentaires. Si vous voulez vous arrêter là pour ne pas avoir à débourser encore plus d’argent chaque mois, nous avons de bonnes nouvelles. Il existe un service de streaming relativement nouveau qui commence enfin à gagner du terrain, et vous n’avez pas à payer un centime pour diffuser des films ou des émissions dans le catalogue de contenu en expansion du service.

Lorsque vous souhaitez répondre à une question sur un acteur ou en savoir plus sur un film, où allez-vous? IMDb, bien sûr. Maintenant, vous pouvez vous rendre sur le même site pour regarder certains de vos films et émissions préférés. IMDb TV est un service de streaming émergent qui a surgi pour défier des goûts comme Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, etc., mais il a un gros avantage sur tous ses plus grands rivaux: c’est gratuit.

Maintenant, il est important de noter que pour le moment, IMDb TV ne sera certainement pas la principale source de streaming de personne. Il n’a pas de nouveau contenu ni d’originaux de premier plan comme Netflix et Amazon, et il n’a pas de catalogue massif comme Disney +. Mais IMDb TV propose une assez bonne sélection de films et de séries télévisées gratuits, et IMDb vient d’annoncer plusieurs nouvelles offres qui ajoutent du contenu encore plus populaire. Voici les faits saillants de l’annonce de la société:

IMDb TV a conclu un accord de licence avec Walt Disney Direct-to-Consumer et International pour ajouter plus de 20 titres de télévision scénarisés préférés des fans à son service de streaming gratuit au cours des six prochains mois.

Chaque épisode de «Desperate Housewives», «My So-Called Life», «White Collar» et «The Glades» est disponible MAINTENANT sur IMDb TV.

Les saisons complètes des émissions de télévision préférées des fans seront publiées dans les prochains mois, y compris “Lost”, “Malcolm in the Middle” et “Ally McBeal”.

IMDb TV sera le service exclusif de streaming gratuit pour tous les épisodes de “Lost” et “Malcolm in the Middle”.

Parallèlement au 10e anniversaire de la finale de “Lost”, les fans pourront diffuser gratuitement les 121 épisodes de “Lost” à partir du 1er mai 2020.

Les 112 épisodes de «Ally McBeal» seront disponibles le 1er avril 2020 et les 151 épisodes de «Malcolm in the Middle» seront disponibles le 1er juin 2020.

C’est un gros coup pour un service entièrement gratuit, et il y a déjà des films et des émissions solides disponibles sur IMDb TV. Quelques exemples rapides incluent le film épique de Guy Ritchie Snatch avec Brad Pitt et bien d’autres grands noms, Hitch, Shrek: The Final Chapter, Leverage, Kitchen Nightmares, Heroes, Stranger Than Fiction (un film TRÈS sous-estimé), Short Circuit, Chappie, Cloudy with une chance de boulettes de viande 1 et 2, quelques bons hommes, Lars et la vraie fille, Ace Ventura, True Romance et bien plus encore. Encore une fois, ces nouveaux films et émissions ne sont pas chauds, mais ce sont d’excellentes options à regarder pour la première fois ou à revoir gratuitement.

IMDb TV est disponible pour diffuser dans un navigateur Web, dans une application Fire TV dédiée ou dans l’application IMDb principale sur les appareils iOS et Android.

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..

