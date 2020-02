Un nouveau service de streaming vient d’être lancé pour affronter Netflix, et il vous permet de regarder la télévision en direct gratuitement – .

Aussi simple que cela soit de couper le fil ces jours-ci, vous penseriez que les sociétés de télévision à péage traditionnelles feraient tout ce qui est en leur pouvoir pour abaisser les prix de leurs différents forfaits de télévision par câble et par satellite. Au lieu de cela, ils continuent d’augmenter leurs prix de forfaits tout en augmentant leurs frais méprisables et inutiles, apparemment dans un effort pour traire leurs abonnés restants pour autant d’argent que possible avant qu’ils n’abandonnent eux aussi. Cela ne semble pas être une stratégie visant à un succès à long terme, comme en témoigne le fait que les pertes d’abonnés à la télévision payante continuent de s’accélérer. Mais bon, si les câblodistributeurs veulent accélérer vers leur propre disparition, nous n’allons pas les arrêter.

Que vous ayez déjà coupé le fil ou que vous ayez joué de plus en plus récemment avec l’idée, vous devez savoir qu’en 2020, il ne pourrait pas être plus facile de trouver un excellent contenu en streaming pour remplacer la télévision payante. Le premier arrêt de chacun devrait évidemment être Netflix, ce à quoi de nombreuses personnes s’abonnent même si elles paient encore la télévision par câble ou par satellite. L’avance de Netflix sur le marché du contenu en streaming est énorme et son service est généralement le fondement de tout arsenal de coupe-cordon. Il y a tellement de contenu dans le catalogue en constante expansion de Netflix qu’il peut être difficile de savoir par où commencer, c’est pourquoi nous prenons constamment le temps de rassembler les meilleurs nouveaux films et émissions sur Netflix. Tout le monde sait que Netflix est le meilleur de l’entreprise, donc la vraie nouvelle pour les coupe-câbles est tous les autres services qui offrent un accès à encore plus de contenu sans avoir besoin d’un abonnement à la télévision par câble. Et maintenant, un nouveau service de streaming a vu le jour avec une offre de streaming unique: Live TV gratuitement.

Redbox est un nom que beaucoup de gens reconnaîtront. Elle a commencé comme une entreprise de kiosques DVD et Blu-ray et elle continue d’offrir des locations de films physiques à travers son vaste réseau de kiosques. Mais Redbox propose également un service de streaming à la demande, et il y a maintenant un nouvel ajout à son portefeuille de streaming: “Free Live TV”.

Maintenant, aussi merveilleux que ce serait si nous parlions de chaînes de télévision en direct en direct de grands réseaux, ce n’est pas ce que le nouveau service de télévision en direct gratuit de Redbox a à offrir. Il ne sera également jamais le streamer principal de quiconque, du moins pas dans sa forme actuelle. Cela dit, il s’agit d’une offre unique qui complète les services de streaming traditionnels avec des modèles à la demande, comme Netflix et Disney +.

Free Live TV est accessible sur le site Web de Redbox ou à partir des applications Redbox sur iOS et Android, et vous remarquerez une caractéristique unique du service au moment où vous allez le vérifier. Contrairement à tous les autres services de streaming, vous n’avez pas besoin de créer un compte ou de vous connecter. Accédez simplement à l’onglet Free Live TV sur le site ou dans l’application et vous êtes instantanément connecté aux chaînes de télévision en direct financées par la publicité de Redbox. .

Quant au contenu auquel vous pouvez vous attendre, le catalogue du service est déjà assez impressionnant. Vous trouverez plusieurs chaînes de cinéma, chaînes d’actualités, chaînes de comédie et un mélange décent entre le contenu traditionnel et les émissions en ligne uniquement. Par exemple, vous pouvez regarder des émissions populaires comme les vidéos les plus amusantes de l’Amérique, les fichiers médico-légaux, la querelle familiale, les mystères non résolus, etc. Ensuite, il existe également des chaînes uniquement en ligne comme Fail Army et The Pet Collective qui diffusent des émissions originales que vous ne trouverez pas sur la télévision traditionnelle.

Nous n’appellerions pas le nouveau service de streaming TV de Redbox un concurrent direct de Netflix, bien sûr, mais chaque service de streaming est intrinsèquement un rival de Netflix. Lorsque les gens pensent au streaming, ils pensent avant tout à Netflix. Cela signifie que tout autre service de streaming doit se battre contre Netflix pour l’exposition et le partage de l’esprit s’il espère réussir. Le nouveau service Free Live TV de Redbox est une offre unique, et il ne fait aucun doute qu’il peut aider les coupe-câbles à faciliter la transition de la télévision par câble au streaming. Puisqu’il utilise le même modèle que la télévision payante traditionnelle, il offre un sentiment de familiarité que vous ne trouverez pas avec d’autres services de streaming.

Source de l’image: Tero Vesalainen / Shutterstock

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..

.