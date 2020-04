Un nouveau service de vidéo en continu mise gros sur la vidéo courte – .

Quibi est un nouveau service de vidéo en streaming payant qui est lancé aujourd’hui aux États-Unis et au Canada, offrant de courts épisodes télévisés et des chapitres de films que vous regardez exclusivement sur votre téléphone.

Vous pouvez vous inscrire à un essai gratuit de 90 jours, après quoi le service – dirigé par l’exécutif hollywoodien Jeffrey Katzenberg et l’ancienne PDG de Hewlett Packard Meg Whitman – coûtera 7,99 $ / mois (ou 4,99 $ pour une version avec publicités).

La liste de lancement comprend de nouvelles émissions de télévision et de nouveaux films de talents de premier plan comme Reese Witherspoon, Sophie Turner et Steven Spielberg.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Quibi est le nom d’un nouveau service de vidéo en streaming qui démarre aujourd’hui et dont la plupart d’entre vous n’ont probablement pas encore trop entendu parler (avec, vous savez, des préoccupations liées à une pandémie plus urgentes en ce moment et toutes), mais voici la chose: Bien que cela coûte 7,99 $ / mois (ou 4,99 $ avec les publicités) et représente un autre abonnement payant à intégrer à votre budget, je prévois de l’essayer pour une raison, et une seule raison. Malgré le fait que j’ai beaucoup d’autres options de divertissement en streaming que Quibi ne sera jamais près de supplanter.

Je ne l’essaie pas simplement parce que c’est l’idée de Jeffrey Katzenberg, l’imprésario hollywoodien dont l’implication est l’une des principales raisons pour lesquelles tout le monde dans l’industrie regarde pour voir comment cette startup audacieuse des nouveaux médias s’en sortira. Je ne suis pas non plus prêt à essayer, car il a déjà dépensé plus d’un milliard de dollars pour lancer un service qui compte environ 50 spectacles au départ et qui fonctionnera jusqu’à près de 200 d’ici la fin de la première année. Dans ce sens, Quibi privilégie la voie de chacun pour soi, plutôt que l’approche organisée d’un service comme Apple TV +, ce qui signifie qu’il y a une tonne de contenu de tonnes de noms que vous reconnaîtrez, tout le monde de Sophie Turner et Reese Witherspoon à Steven Spielberg, Jennifer Lopez, Sam Raimi et beaucoup d’autres A-listers.

Au lieu de tout cela, cependant, c’est le crochet au centre du service – que tout ce contenu abrégé que vous pouvez consommer dans des «bouchées rapides» (d’où le nom Quibi vient) – qui m’intrigue le plus. Pourquoi? Parce que le contenu télévisé est trop long, pour la plupart. Il y a beaucoup trop d’émissions (de grandes émissions, pour être sûr) qui durent plus de 40 minutes, et quand toutes ces émissions commencent à s’accumuler dans votre file d’attente – je ne sais pas pour vous, mais cela me frustre au point de ne voulant pas du tout y faire face.

Et donc, nous avons Quibi. Donc, la question à un million de dollars: devriez-vous vous inscrire et l’essayer?

Au moment où j’écris ceci, c’est tôt lundi matin. Bien que j’aie un peu joué avec le service, je réserve mon jugement pour le moment car je vais l’essayer et signaler si je l’ai trouvé suffisamment convaincant pour gagner une place dans mon régime de consommation régulière de médias. Je dirai tout d’abord qu’une des raisons pour lesquelles je crois qu’il y a une montagne incroyablement haute à gravir est le fait que l’idée de segments d’émissions de télévision rapides et facilement consommables que vous pouvez regarder quelques minutes en attendant quelque part semble bien, en théorie – mais je ne suis pas sûr de pouvoir voir beaucoup de consommation de Quibi sur le pouce. Ce n’est pas scannable, comme Twitter. Et si vous attendez de rentrer chez vous quand vous pourrez enfin vous asseoir sur le canapé pour en profiter, n’êtes-vous pas plus prêt à ce stade pour un épisode complet de quelque chose comme une série Netflix?

En ce qui concerne la question de savoir si vous devez vous y inscrire maintenant, je serai généreux et je dirai que cela ne peut pas faire de mal – pour au moins deux raisons.

D’une part, si vous vous inscrivez aujourd’hui, vous pouvez profiter de tout ce que vous voulez gratuitement pendant 90 jours. Si vous êtes un client de T-Mobile, l’offre est encore meilleure: toute une année de Quibi gratuite. Comme l’explique T-Mobile dans un communiqué de presse, «les clients disposant de deux lignes vocales ou plus aux tarifs standard sur les plans Magenta et ONE avec taxes et frais inclus – ainsi que les plans réduits First Responder, Military et Magenta Plus 55 – ou les petites entreprises avec jusqu’à 12 lignes »sont éligibles pour l’offre.

Les points forts: La grande idée derrière Quibi est que chaque épisode de chaque émission originale dure 10 minutes ou moins. Même les longs métrages originaux de Quibi sont divisés en chapitres de 4 à 10 minutes. De nouveaux épisodes tomberont chaque jour, car Quibi souhaite faire partie de votre routine quotidienne. Il existe également une offre régulière de contenu quotidien comme des émissions d’actualités, ce qui est une autre façon pour le service de se plonger dans vos habitudes quotidiennes.

“Je suis fier de l’équipe d’ingénierie que nous avons constituée et de ce que nous avons collectivement construit et réalisé pour arriver à ce moment”, a déclaré Rob Post, directeur technique de Quibi. «Quibi crée non seulement quelque chose de complètement nouveau pour la façon dont les gens trouveront plaisir et divertissement dans leur vie quotidienne, mais la technologie est au cœur de la libération de ces nouvelles expériences et de la narration améliorée.»

Voici un aperçu du nouveau streamer, en chiffres:

Le jour 1 (lundi 6 avril), Quibi sera lancé aux États-Unis et au Canada avec environ 50 spectacles.

L’un des gros coups contre un streamer comme Apple TV + est que son ardoise très organisée signifie que les téléspectateurs peuvent aller un peu plus loin sans ajouter de nouveau contenu au service. Quibi, quant à lui, comptera quelque 175 émissions avec 8 500 épisodes cumulatifs au moment où sa première année sera terminée.

Cela coûtera 7,99 $ / mois (ou, si cela ne vous dérange pas, 4,99 $ / mois).

Au lancement, les partenaires publicitaires exclusifs incluent Progressive, Discover, General Mills, Procter & Gamble,

AB InBev, Taco Bell, Pepsi, T-Mobile, Google et Walmart.

@Quibi se déploie maintenant

Nous avons donné à celui-ci tout ce que nous avons. Ce fut une expérience vraiment incroyable de concevoir et de construire cette application à partir de zéro avec une équipe aussi incroyable.

Nous espérons que vous l’apprécierez!

– Tom Conrad (@tconrad) 6 avril 2020

Dans une réunion d’information préalable au lancement à l’intention des membres de la presse à laquelle . a assisté, Tom Conrad, directeur des produits de Quibi, a reconnu le moment extraordinaire dans lequel nous vivons tous en ce moment – et à quel point le pari serait le lancement de quelque chose comme Quibi dans un monde plus normal, encore moins au milieu d’une pandémie mondiale où tout le monde est mis en quarantaine à la maison. (Et, cela va sans dire, quand tout le monde est déjà enfermé dans des habitudes de consommation de médias dominées par des services existants comme Netflix).

Bien qu’il s’agisse de «temps sans précédent», il a insisté sur le fait qu ‘«il existe une longue tradition de technologie inspirant de nouvelles formes de narration» et que Quibi est l’accomplissement «d’un rêve qui a commencé il y a cinq ans». L’équipe derrière le service, a poursuivi Conrad, a construit le tout à partir de zéro pour le téléphone, basé sur une philosophie qui considère le mobile «comme une expérience entièrement nouvelle, distincte de la télévision et du cinéma».

Il a ajouté que les quelque 50 émissions que Quibi lance avec ses soi-disant «films en chapitres» ainsi que des séries de réalité non scénarisées et des émissions scénarisées. Et même si la pandémie de coronavirus a forcé les productions d’autres streamers comme Netflix et Disney + à s’arrêter, Conrad a noté que «nous avons un tas de spectacles terminés ou en post-production finale, et cette bibliothèque nous permettra de continuer notre cadence de sortie prévue tout au long de cette année. » En fait, Quibi a en fait suffisamment de matériel original dans le pipeline pour continuer à bourdonner pendant Halloween.

Voici un résumé de certaines des premières réactions de la Twittersphere alors que l’équipe derrière Quibi a activé le service dans les petites heures du dimanche soir:

Quibi est comme un enfant illégitime entre Netflix et TikTok et je suis là pour ça.

– Willie Morris (@MoreWillie) 6 avril 2020

Sur la base de mon flux Twitter en ce moment, les inscriptions au jour 1 de Quibi sont exclusivement des journalistes des médias / technologies

– Natalie Jarvey (@natjarv) 6 avril 2020

Avec Quibi presque ici, je dois avouer publiquement que je ne vois tout simplement pas de chemin vers le succès pour cette entreprise, dans son incarnation actuelle.

Abonnés VIP: découvrez 3 raisons pour lesquelles je dois parier contre Jeffrey Katzenberg et Meg Whitman (est-ce que je viens de le dire?) Https://t.co/xtzFivRjnq

– Andrew Wallenstein (@awallenstein) 6 avril 2020

Punk’d m’apporte tellement de joie en ce moment! 🥺

Au cours des dernières 24 heures, je me suis inscrit à Disney + et à Quibi.

Le contenu va me faire traverser cette fièvre de quarantaine / cabine. 🙏🏾

– Kay Angrum (@kayangrum) 6 avril 2020

Mobilevision. @Quibi vient d’être lancé et est fascinant. Intégration verticale de la production de contenu vidéo pour un appareil mobile. C’est un format et une expérience très différents. Avec un essai gratuit de 90 jours, je peux voir comment cela se passerait. Bravo @tconrad

– Ross Mayfield (@Ross) 6 avril 2020

Juste des offres Quibi échantillonnées. Des trucs bien faits et engageants. Il semble intelligent de parier sur des durées d’attention de plus en plus courtes et de ne pas parier contre Katzenberg. Il reste à voir si les données financières peuvent fonctionner et comment l’entrée sur le marché sous l’effet du coronavirus a un impact. pic.twitter.com/lctxSzMsoj

– Scott Feinberg (@ScottFeinberg) 6 avril 2020

Source de l’image: Quibi

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.