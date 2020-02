Un nouveau sondage montre que la plupart des gens considèrent que Disney + est aussi bon que Netflix

La Walt Disney Company a pris d’assaut l’industrie du streaming en novembre dernier en lançant sa propre maison Disney + service de streaming, un mouvement qui a vu son cours de bourse augmenter de près de 19% au cours d’un mois pour atteindre un sommet de 153,41 $ par action de Thanksgiving. Le mastodonte du divertissement a rassemblé près de 29 millions d’abonnés en seulement trois mois – certains participant probablement au programme d’essai gratuit de sept jours et beaucoup attirés par les frais d’abonnement étonnamment bas de 6,99 $ du service (une annonce qui a vu les actions de l’entreprise monter en flèche de plus de 32% au cours des trois derniers mois). un mois en avril dernier).

Maintenant qu’une partie de la poussière commence à se déposer après les débuts explosifs du service, la firme de recherche des consommateurs de Caroline du Sud Piplsay a compilé une enquête comparant Disney + à des points de vente en streaming similaires. Leurs données indiquent que 72% des consommateurs américains considèrent que l’offre de Disney est au moins aussi bonne que Netflix, dont 23% qui considèrent Disney + mieux malgré un contenu inférieur à 20%. Parmi les personnes interrogées, 79% ont également indiqué qu’elles considéraient que Disney + était au moins aussi bon qu’Amazon Prime Video, et 77% considéraient qu’il était au moins aussi bon Hulu.

En plus de fournir un accès à la demande à la vaste bibliothèque de titres de films et de télévision de Disney, leur service de streaming héberge également le contenu des nombreuses sociétés de production que Disney a achetées au cours de la dernière décennie, notamment Pixar, Lucasfilm, Marvel et, plus récemment, le 20e siècle. Renard. Cela permet aux utilisateurs de Disney + d’accéder à du contenu, y compris tous les films et séries télévisées de Star Wars, tous les films et séries télévisées de Marvel Cinematic Universe, et trente saisons de la sitcom animée pérenne The Simpsons.

Cliquer pour agrandir

Disney a astucieusement capitalisé sur ses acquisitions accessoires avec son offre d’ouverture Le Mandalorian se déroulant dans cette galaxie très loin et a récemment annoncé la date de première pour la septième saison à venir de l’ancienne série Cartoon Network The Clone Wars, ainsi que la sortie d’un teaser bande-annonce des projets télévisés du MCU The Falcon and the Winter Soldier et WandaVision, qui débuteront respectivement en août et décembre de cette année. Fait intéressant, l’enquête a également indiqué que 28% des abonnés ont acheté le service principalement pour regarder du contenu de marque Disney, avec Marvel à 19%, Pixar à 18%, Star Wars à 16% et National Geographic à 12%. Les 7% restants ont cité d’autres marques comme leur principale attraction.

Disney + est disponible en tant que service autonome pour le prix susmentionné de 6,99 $, que 64% des abonnés ont choisi, tandis que les 36% restants des utilisateurs ont acheté l’option de package qui regroupe Disney + avec ESPN + et l’option financée par la publicité de Hulu pour 12,99 $ par mois.