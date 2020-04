Un nouveau symbole d’espoir: un garçon de 4 ans atteint d’un cancer a vaincu le coronavirus en chimiothérapie complète

À son jeune âge, il a donné une énorme bataille

Son nom est Archie Wilks et il représente aujourd’hui l’un des fronts de résistance les plus importants que nous ayons: celui des humains contre le coronavirus, parce qu’il l’a surmonté même avec son état antérieur.

L’enfant de 4 ans a été diagnostiqué avec un type de cancer infantile et a récemment été infecté par un coronavirus, mais avec leurs efforts, ils ont réussi à le battre.

Son histoire n’est pas facile, ni pour lui ni pour sa famille. Son monde s’est effondré quand en 2019, Archie a reçu un diagnostic de noroblastome en janvier de la même année.

En apprenant l’expansion du coronavirus, sa famille a fait tout son possible pour s’isoler, en raison de l’état de l’enfant, mais Les premières infections à coronavirus se sont produites lorsque Archie recevait son traitement de chimiothérapie.

«Nous n’avons eu la visite de l’infirmière communautaire que quelques fois et quelques voyages à l’unité de jour où nous sommes restés loin de tout ce que nous pouvions et sommes restés à l’extérieur. s’éloigner de la salle d’attente“, Raconte son père Simon Wilks à un point de vente local.

“Mais malgré tous les efforts, Archie est apparemment resté le ppremier patient en oncologie infantile testé positif (pour COVID-19) à Addenbrooke et potentiellement au Royaume-Uni », a poursuivi le père.

Après que le mineur a présenté les principaux symptômes du virus, ses parents ont reçu l’une des pires nouvelles lorsqu’ils ont eu le résultat de leur test: positif pour COVID-19.

Sa fièvre a commencé quand je prends votre premier traitement contre le cancer à l’hôpital Addenbrooke, Cambridge, Angleterre. Il a été immédiatement transféré dans une salle de coronavirus où il a été diagnostiqué.

«C’était terrifiant d’être transféré dans la salle des coronavirus car nous n’avions aucune information réelle sur la façon dont un enfant dans sa position pourrait faire face au virusSon père a regretté.

Depuis lors, ils ont tous deux passé 6 jours dans une salle spéciale pour les patients atteints de COVID-19. Quand ils ont montré une amélioration, ils ont pu rentrer chez eux pour s’isoler pour le temps restant de leur isolement. Le petit avait besoin d’une assistance en oxygène Pendant son traitement, il était vraiment fatigué.

Alors que les jours les plus difficiles passaient, Archie a surmonté la maladie et sa famille ne pouvait pas être plus heureuse. Ils l’ont informé que le petit garçon n’avait plus de symptômes et n’aurait pas besoin d’oxygène.

Selon l’expérience de leurs parents prendre les précautions nécessaires a réussi à lui éviter un pire scénario et les autres membres de sa famille. Ils encouragent les autres parents qui ont des enfants ayant la même condition à avoir foi.

Bien qu’elle ait vaincu le coronavirus, sa mère craint pour son état car le type de cancer qu’elle combat est celui où la rechute est de 50% et parmi ceux qui rechutent de 90%, elle ne survit pas.

Mais Archie n’abandonne pas, Il garde espoir que son traitement pourra l’aider à faire mieux.

Son histoire est pleine d’espoir pour de nombreuses personnes qui craignent le coronavirus. Partagez-le pour que ce grand guerrier inspire tout le monde à se battre.