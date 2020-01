Un nouveau synopsis pour Black Widow de Scarlett Johansson dévoilé

Disney a publié le synopsis officiel de Black Widow de Scarlett Johansson.

Marvel Studios entamera la quatrième phase de son univers cinématographique en ramenant le public dans le temps pour explorer le passé de Black Widow de Scarlett Johansson. Alors que les aperçus de Black Widow ont révélé que Natasha Romanoff de Scarlett Johansson retrouvera des gens de son époque avant de rejoindre les Avengers, on sait peu de choses sur ce qui la pousse exactement à revisiter son passé.

Maintenant, Disney a publié le synopsis officiel de Black Widow et il donne aux fans un nouvel aperçu des événements qui forceront Scarlett Johansson à rechercher ceux qu’elle a laissés avant ses débuts dans Marvel Cinematic Universe dans Iron Man 2. Vous pouvez lire le synopsis officiel de Black Widow de Scarlett Johansson ci-dessous:

Dans le thriller d’espionnage bourré d’action des Marvel Studios, «Black Widow», Natasha Romanoff, alias Black Widow, confronte les parties les plus sombres de son registre lorsqu’une conspiration dangereuse ayant des liens avec son passé survient. Poursuivie par une force qui ne recule devant rien pour la faire tomber, Natasha doit faire face à son histoire d’espionne et aux relations rompues laissées dans son sillage bien avant de devenir vengeance.

Scarlett Johansson reprend son rôle de Natasha / Black Widow, Florence Pugh joue le rôle de Yelena, David Harbour interprète Alexei / The Red Guardian et Rachel Weisz est Melina.

Réalisé par Cate Shortland et produit par Kevin Feige, “Black Widow” – le premier film de la phase quatre de l’univers cinématographique Marvel – sortira dans les salles américaines le 1er mai 2020.

Black Widow de Marvel Studios se déroulera après les événements de Captain America: Civil War et suivra Nathasha Romanoff de Scarlett Johansson alors qu’elle affronte le vilain Taskmaster. Le film marquera également les débuts de Marvel Cinematic Universe de Yelena Belova, le deuxième personnage de l’ère moderne à utiliser le titre Black Widow dans les bandes dessinées.

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe originale

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant qu’Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant Superboy et Deathstroke, respectivement, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

Source: Univers DC

