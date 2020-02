Un nouveau teaser pour “The Walking Dead: World Beyond” apporte une touche de couleur dans l’apocalypse [Video]

AMC espère donner un nouveau souffle au monde de “The Walking Dead” avec une série dérivée «The Walking Dead: World Beyond» cette année, centrée sur deux jeunes protagonistes féminines et racontant l’histoire de la première génération à l’âge adulte dans l’apocalypse.

Le marketing a été beaucoup plus coloré que l’univers de la série principale a tendance à l’être, et cette dernière bande-annonce promo va encore plus loin dans cette ambiance fraîche et jeune.

La première saison de 10 épisodes de la série sera présentée en avant-première Dimanche 12 avril 2020 à 22h HNE. Les épisodes suivants seront ensuite diffusés le dimanche soir à 21 h 00. EST.

La première de la première sera la finale de la saison 10 de l’émission principale. De plus, nous avons appris que le plan prévoit que «World Beyond» ne se déroule que sur deux saisons avant de se terminer.

«Certains deviendront des héros. Certains deviendront des méchants. En fin de compte, tous seront changés pour toujours. Grandi et cimenté dans ses identités, bonnes et mauvaises. »

«Deux sœurs et deux amis quittent un lieu de sécurité et de confort pour affronter des dangers courageux, connus et inconnus, vivant et morts-vivants dans une quête importante. Poursuivie par ceux qui souhaitent les protéger et ceux qui souhaitent leur faire du mal, une histoire de croissance et de transformation se déroule sur un terrain dangereux, défiant tout ce qu’ils savent du monde, d’eux-mêmes et les uns des autres. »

Jordan Vogt-Roberts réalisé l’épisode pilote. Alexa Mansour, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Julia Ormond, Aliyah Royale et Annet Mahendru dirigera le casting.