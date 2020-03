Un nouveau trailer pour La Casa de Papel révèle qui pourrait mourir dans la quatrième saison

Quelqu’un mourra-t-il dans la quatrième saison de La Casa de Papel? Le nouveau trailer de la prochaine saison de la série soulève cette possibilité.

La troisième saison de La Casa de Papel a ramené à l’action les voleurs les plus célèbres du monde, après que l’arrestation de Rio (Miguel Herrán) les a obligés à se revoir pour le sauver … compliquant tout et même devant faire face À un détective plus impitoyable. Ils ont accosté la Banque d’Espagne et pour accroître l’incertitude, la saison a culminé avec Nairobi (Alba Flores) sur le point de mourir. Vont-ils la sauver? Nous ne le savons pas, mais peut-être que la quatrième saison de The House of Paper dira également au revoir à un autre personnage, le bon Helsinki (Darko Peric), alors qu’il est pendu sans pitié par un traître possible qui a réussi à s’introduire dans ses rangs.

Voici la bande annonce:

La quatrième partie de The Paper House Il sortira sur Netflix le 3 avril. Le casting comprend également Álvaro Morte comme The Professor, Úrsula Corberó comme Tokyo, Pedro Alonso comme Berlin, Itziar Ituño comme Lisbonne, Esther Acebo comme Stockholm, Jaime Lorente comme Denver, Luka Peros comme Marseille, Hovic Keuchkerian comme Bogotá, Rodrigo de la Serna comme Palerme et Najwa Nimri comme inspecteur Sierra.