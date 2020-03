Un nouvel accord avec Leigh Whannell Blumhouse promet plus de grande horreur / film

Réalisateur Leigh Whannell est d’avoir un week-end exceptionnel. Non seulement le cinéaste remake du film classique Monster Universal L’homme invisible au sommet du box-office avec un début de 29 millions de dollars sur un budget de seulement 7 millions de dollars, mais maintenant il conclut un premier accord de deux ans avec le producteur du film Jason Blum et son usine de films d’horreur Blumhouse. Cela pourrait-il ouvrir la voie à Whannell pour superviser un redémarrage approprié de l’univers des monstres de film d’Universal?

Le Hollywood Reporter a des nouvelles sur l’accord Leigh Whannell Blumhouse qui a été conclu pour des projets de films et de télévision que le cinéaste écrirait, réaliserait ou produirait. Cela vient après que Whannell et Blum aient collaboré à plusieurs projets auparavant, y compris la franchise Insidious et Upgrade, et cela ne produira que des projets d’horreur plus excitants. Dans un communiqué, Blum a déclaré:

«Leigh crée des films qui non seulement construisent des franchises mais changent fondamentalement le paysage de leur genre. Après que lui et James Wan aient fait Saw, il a lancé des dizaines de copieurs. Leur travail avec Blumhouse sur Insidious a fondé non seulement une franchise, mais des dizaines de films d’horreur surnaturels classiques proscenium PG-13. Je ne doute pas que ce sera vrai pour The Invisible Man et pour tout ce qu’il veut créer. Je veux juste être là avec lui quand il le fera! »

La carrière de Whannell s’est épanouie aux côtés de la bannière de production Blumhouse, et ils ont tous deux parcouru un long chemin. Le cinéaste a ajouté:

«Il y a dix ans, je suis entré dans le bureau de Jason Blum en pensant que j’avais une réunion générale avec un producteur qui aimait les films d’horreur – je ne savais pas qu’un partenariat et une amitié d’une décennie étaient sur le point de commencer. Depuis, j’ai vu sa société alors naissante, Blumhouse, devenir une centrale de films de genre; un endroit stimulant qui est prêt à prendre des risques pour les gens. En effet, ils ont pris beaucoup de risques pour moi et j’ai hâte d’en emmener beaucoup plus avec eux alors qu’ils continuent de grandir dans le monde du cinéma et de la télévision. »

Nous espérons tous que ces nouveaux projets incluront plus de redémarrages des monstres de films classiques d’Universal maintenant que Whannell et Blumhouse ont bien fait The Invisible Man. Mais pour l’instant, le réalisateur n’est pas encore prêt à révéler ce qui est en magasin:

Je ne le dirai jamais… https://t.co/SUqFz3hDNN

– Leigh Whannell (@LWhannell) 29 février 2020

Si vous n’avez pas encore vu The Invisible Man, notre examen complet devrait vous convaincre de toucher le multiplex pour le voir.

