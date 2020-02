Un nouvel éditeur BAD IDEA adopte une nouvelle approche pour faire bouger l’industrie de la bande dessinée

Les anciens de Valiant Entertainment se sont associés pour former un nouvel éditeur nommé Bad Idea et ont dévoilé les plans de sa nouvelle approche de l’industrie de la bande dessinée.

D’anciens créateurs et dirigeants de Valiant Entertainment, dont Dinesh Shamdasani (co-PDG / Co-CCO), Warren Simons (co-PDG / Co-CCO), Hunter Gorinson (éditeur), Joshua Johns (directeur du marketing) et Atom Freeman se sont joints à force à créer une mauvaise idée. Ce nouvel éditeur a l’intention de secouer l’industrie de la bande dessinée en faisant les choses de manière non conventionnelle, notamment en limitant les titres de Bad Idea à seulement 20 boutiques de bandes dessinées au lancement.

Les 20 magasins en question seront choisis sur la base d’un système de critères unique, Bad Idea augmentant ce nombre à 50 d’ici la fin de l’année. De plus, Bad Idea ne sortira que sur deux numéros uniques par mois sans aucune variante et les lecteurs ne pourront acheter qu’une copie physique de chaque bande dessinée, ce qui signifie que les versions numériques ne seront pas disponibles.

Vous pouvez consulter la couverture de Bad Idea pour Megalith # 1 ci-dessous!

Bad Idea limitera également sa production aux bandes dessinées à un seul numéro, ce qui signifie que l’éditeur ne produira pas de collections de sa série dans des livres de poche, des couvertures cartonnées ou d’autres formats. Chaque bande dessinée BAD IDEA sera disponible dans un package de format prestige au coût de 3,99 $, bien que certains incluent plus de 22 pages standard au même prix.

Parmi les titres à venir de Bad Idea, on trouve la série Megalith de Lewis LaRosa et l’écrivain Matt Kindt et la série ENIAC de l’artiste Doug Braithwaite, cette dernière devant être lancée en mai. Bad Idea déclare également qu’elle travaille avec Mae Catt (Young Justice), Joshua Dysart (Soldat inconnu, Harbinger), Tomas Giorello (XO Manowar), Lewis LaRosa (Bloodshot Reborn), Adam Pollina (X-Force), Robert Venditti (Justice League), Marguerite Bennett (Batwoman), Eric Heisserer (Bird Box, Arrival), Jody Houser (Harley Quinn & Poison Ivy), Jeff Lemire (Black Hammer, Gideon Falls), Peter Milligan (X-Statix), Zeb Wells (Amazing) Spider-Man), et plus encore.

Restez à l’écoute de Holywood héroïque pour les dernières nouvelles sur Bad Idea ci-dessous!

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe d’origine

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant Superboy et Deathstroke, respectivement, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

Source: Univers DC