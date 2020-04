Un nouvel épisode de l’émission la plus chaude de Netflix pourrait arriver cette semaine – .

AIRPODS DEAL: la seule offre en ligne qui vous fait économiser de l’argent sur les AirPods Pro d’Apple

Tiger King est l’obsession de la télévision pour tout le monde – et l’émission la plus chaude sur Netflix – depuis deux semaines maintenant, depuis qu’elle a commencé à diffuser sur Netflix le 20 mars.

Le streamer a depuis mis au point de nouveaux contenus sur l’émission pour capitaliser sur sa popularité, y compris un clip vidéo sorti ce week-end. Netflix a réédité une vidéo pour l’une des chansons les plus populaires de Tiger King, la star de Joe Exotic, I Saw a Tiger.

Pendant ce temps, une autre star de la série a déclaré que le streamer ajoutait un nouvel épisode cette semaine.

Netflix sait ce que vous voulez regarder pendant que la pandémie de coronavirus fait rage et nous nous ennuyons tous de nos esprits: plus de contenu Tiger King, bien sûr.

Au cours du week-end, le géant du streaming a sorti un clip pour I Saw a Tiger avec le personnage central de Tiger King, Joe Exotic. Seulement, au lieu d’une balle rebondissante qui met en valeur les mots, une tête de tigre rebondissante vous aide à suivre les paroles. Et sur une note distincte mais liée, il semble que Netflix se prépare également à publier un nouvel épisode de Tiger King à un moment donné cette semaine. Du moins, selon le propriétaire du zoo Jeff Lowe, dont vous vous souviendrez de la série et qui a partagé les informations dans une vidéo diffusée sur Twitter par le joueur de champ extérieur des Los Angeles Dodgers Justin Turner.

Ce nouveau contenu lié à l’émission vient au milieu d’une série de popularité pour la série qui n’a pas encore décliné. Au cours des deux dernières semaines, Tiger King a été la série la plus populaire sur Netflix et, lundi, l’émission a un score de 91% de critiques et 89% d’audience sur Rotten Tomatoes.

Le fait que l’éleveur de tigres excentrique au centre de l’émission ait publié une série de clips musicaux country-twing pour ses chansons sur les tigres («son» étant un mot relatif puisqu’il a tapé sur quelqu’un d’autre pour les chanter alors qu’il se contentait de synchroniser les vidéos) n’était qu’une des nombreuses choses de l’émission qui était bizarre. Netflix a décidé de rééditer l’une des vidéos – pour la chanson de Joe, j’ai vu un tigre – avec une touche de chant:

En ce qui concerne le nouvel épisode qui semble bientôt arriver, il n’est pas clair s’il s’agira d’un tout nouvel épisode de la série ou d’une sorte d’épisode de récapitulation ou de réunion, du type que vous voyez souvent des émissions de téléréalité ajouter peu de temps après leur saison. a fini de diffuser. Netflix a abandonné les sept épisodes de Tiger King, en commençant par l’épisode 1 (“Not Your Average Joe”), le 20 mars – tout comme la pandémie de coronavirus commençait à se transformer en une véritable crise, nous devons ajouter, entraînant des quarantaines et des blocages à travers le pays qui ont donné au spectacle un public captif avide de quelque chose de nouveau.

Le documentaire relate l’histoire de Joe Exotic, un personnage flamboyant qui élève des tigres et qui est aussi un propriétaire de parc animalier exotique qui finit par être enfermé en prison pour avoir tenté de tuer un propriétaire de parc animalier rival.

