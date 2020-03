Un nouvel espoir partage une connexion majeure inattendue

La pensée que Star Wars remonte plus ou moins aux bases de ce qui a fait le succès de la première trilogie pourrait ressembler à une dé-évolution cinématographique en action. Vu dans le contexte de la façon dont cela a été fait pour The Mandalorian de Disney +, on peut voir que c’était vraiment la prochaine étape dans l’évolution des effets spéciaux.

Oui, The Mandalorian est retourné à certains anciens modèles pour la conception de la production, même en appuyant sur les éléments utilisés pendant Star Wars: A New Hope. Comme il s’agissait de l’œuvre de la lumière industrielle et de la magie de George Lucas, on peut dire que les empreintes digitales de Lucas étaient encore partout dans The Mandalorian.

Avec le retour à quelques principes de base des effets spéciaux, que disent les autres films et émissions dépensant souvent une fortune inutile à ajouter des couches supplémentaires de CGI?

Être plus pratique apporte plus de cœur

DAVE FILONI, JON FAVREAU | The Walt Disney Company / Image Group LA via .

S’il fallait étudier le véritable secret de la réussite des films Star Wars originaux, c’est parce que les effets spéciaux étaient pratiques sans ressembler à du bruit numérique. Les effets pratiques sont parfois plus beaux esthétiquement que ce que le numérique peut offrir.

À titre d’exemple, il a été récemment noté que certaines peintures mates ont été utilisées dans The Mandalorian, un processus principalement hors d’usage pendant 30 ans ou plus. Cela impliquait de prendre un arrière-plan réel ou de créer une peinture de l’un et de le superposer dans un plan extérieur. Certains des arrière-plans de la planète utilisés dans The Mandalorian étaient des mattes, dont un original représentant Tatooine utilisé par le légendaire artiste mat Roger McQuarrie.

Quiconque ne connaît pas les tableaux mats peut ne pas savoir à quoi ils ressemblaient, un processus utilisé fréquemment par Disney avec leur artiste mat emblématique, Peter Ellenshaw. Cette esthétique est ce qui a fait que les films en direct de Disney ont leur «look» magique que personne ne peut reproduire aujourd’hui.

Dans la trilogie Star Wars originale, les mêmes processus ont été utilisés, y compris quelque chose qui a fait un peu plus de publicité: des effets de marionnettes pratiques pour The Child (Baby Yoda).

Revenir à la marionnette à l’ancienne pour donner vie à l’enfant

Le mandalorien utilisant des effets pratiques et des marionnettes est peut-être mon truc préféré à ce sujet. Aussi comment ils ont trouvé un vrai bébé vivant réel Yoda https://t.co/0f2lGRUiQb

– Kate Leth (@kateleth) 24 novembre 2019

Une chose que personne ne peut nier, c’est que Yoda avait beaucoup plus de chaleur et de cœur lorsqu’elle était vue comme une marionnette dans The Empire Strikes Back. Cela témoigne de la brillance des talents de marionnettiste et du travail vocal de Frank Oz.

Même si les fans ont vu Yoda sous forme CGI depuis lors dans les préquelles et autres projets Star Wars, il n’avait tout simplement pas la même apparence avec l’éclat numérique.

Pas étonnant que Jon Favreau voulait que The Child soit exploité exactement comme Yoda a été filmé il y a 40 ans et plus. Opéré par deux marionnettistes, il convient de se demander si Baby Yoda aurait vraiment été adopté par les téléspectateurs s’il avait été une création CGI entière comme les producteurs le souhaitaient initialement.

Pour des raisons peut-être explicables, l’évolution de CGI semble s’être aggravée plutôt qu’améliorée. Plus elle rend les choses réelles, moins elle est attrayante, ce qui est une contradiction numérique qui se déroule sous les yeux de tous.

D’autres effets pratiques sont peut-être à nos portes

Merci à The Mandalorian et A New Hope de partager cette connexion intéressante aux effets spéciaux, il est clair quel était le vrai secret du succès de la franchise. Parce que The Mandalorian a l’air différent de tant de contenus moussés par CGI, il est facile de voir pourquoi il y a eu une réaction émotionnelle de la part des premiers fans sceptiques.

Le fait de sortir de la bibliothèque de ressources d’ILM a aidé le spectacle à apporter quelques autres effets pratiques pour réduire le budget (ou légèrement de toute façon) pour donner l’esthétique originale et parfois inexplicable de Star Wars. Ils ont même utilisé des accessoires du premier film.

La grande question est de savoir si d’autres projets Star Wars reviendront à ces effets pratiques et feront boule de neige dans d’autres grands films s’appuyant fortement sur CGI. Après les plaintes du public concernant la mauvaise apparence de CGI ces derniers temps, d’autres studios devraient penser à plus de praticité et à ce que cela s’intègre parfaitement aux nouvelles technologies.

S’ils le font, Hollywood pourrait raviver le cœur et l’âme de ce qui a fait que de nombreux films classiques d’avant les années 90 continuent de résister à des visionnements répétés.