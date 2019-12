Un officier qui a tué Atatiana Jefferson à son domicile a été inculpé de meurtre

Sa famille est prête pour le long chemin qui les attend.

Deux mois après qu'un officier de Fort Worth, au Texas, ait ouvert le feu sur une femme à l'intérieur de sa maison, un acte d'accusation officiel a été annoncé. En octobre, c'était tôt le matin lorsque Atatiana Jefferson, étudiante diplômée en médecine, était réveillée avec son neveu de huit ans qui jouait à des jeux vidéo. Un voisin inquiet a vu que la porte d'entrée d'Atatiana était restée légèrement ouverte pendant un certain temps, alors ils ont décidé d'appeler les autorités. Le voisin a fait part de ses inquiétudes et a demandé à la police de procéder à un contrôle de bien-être, mais les policiers qui ont répondu auraient cru qu’ils étaient en attente d’un éventuel cambriolage. À l'intérieur, Atatiana et son jeune neveu ne savaient pas ce qui se passait autour d'eux. Selon le neveu, Atatiana a eu peur lorsqu'elle a entendu les bruits de personnes à l'extérieur de sa maison. Il a déclaré aux enquêteurs qu'Atatiana était allée récupérer son arme à feu au cas où quelqu'un viendrait. L'officier Aaron Dean est arrivé sur les lieux, a vu des mouvements à l'intérieur à travers une fenêtre, n'a pas annoncé qui il était et a crié «Lève tes mains, montre-moi tes mains» avant d'ouvrir immédiatement le feu. Il a abattu Atatiana où elle se trouvait. L'événement tragique a fait la une des journaux et la nouvelle des massacres a traversé les médias. Le chef de la police de Fort Worth s'est même prononcé contre les actions de Dean et plus tard, l'officier a démissionné avant d'être renvoyé. Il est maintenant rapporté qu'un grand jury a inculpé Dean sur des accusations de meurtre et les procureurs auraient déclaré qu'ils "poursuivront cette affaire dans toute la mesure de la loi", selon NBC News. Peu de temps après la mort d'Atatiana, son père est également décédé. "L'ancien flic de @CityofFortWorth qui a tué #AtatianaJefferson à son domicile a été inculpé pour meurtre par un grand jury du comté de Tarrant aujourd'hui!" l'avocat de Jefferson a tweeté. "La famille d'Atatiana est revécue, mais restez prudent qu'une condamnation et une peine appropriée soient encore loin. Continuez à pousser."