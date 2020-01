Un parapluie se transforme en monstre mortel dans cette vidéo virale vraiment cool et très courte

«Je crée des animations et des vidéos amusantes. Habituellement, ce sont des explosions et toutes sortes de folie. » Patiffonka explique plus sur sa page Patreon, et c’est une introduction assez parfaite pour la dernière vidéo qu’il a publiée cette semaine. Pour une bonne raison, c’est devenu viral.

Dans le court métrage de 13 secondes, qui compte actuellement 1,1 million de vues du tweet de @ Patiffonka seul – plus 3 millions de vues supplémentaires grâce à un tweet de @Lumrunner qui a attiré notre attention cet après-midi – un parapluie d’homme prend une vie à part entière dans ce qui ressemble à une station de métro, se transformant en monstre ressemblant à une araignée et se déchaînant.

La courte vidéo, qui a rapidement accumulé bien plus de 100 000 re-tweets, est complètement sans son ni explication, et honnêtement, elle est beaucoup plus effrayante en conséquence.

Découvrez la vidéo ci-dessous, avec un making-of de tweet en dessous!

#Patiffonka pic.twitter.com/BxemzsO2Na

– Patiffonka (@Patiffonka) 23 janvier 2020

pic.twitter.com/jFzN8hTGnz

– Patiffonka (@Patiffonka) 24 janvier 2020