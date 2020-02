Un parasite en streaming sur Hulu en avril – / Film

Parasite, le film oscarisé dont tout le monde parle, se dirige vers Hulu. Le service de streaming a décroché les droits exclusifs de streaming du film acclamé de Bong Joon-ho, et fera ses débuts en avril. Le film de Neon a récolté de nombreuses récompenses pendant la saison des récompenses, dont le meilleur film, le meilleur réalisateur, le meilleur scénario original et le meilleur long métrage international aux Academy Awards, ainsi que le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère, le SAG Award du Meilleur Ensemble Cast et de la Palme D’or, premier prix du Festival de Cannes.

Quand et où est diffusé Parasite? La réponse: 8 avrilet sur Hulu. Le service de streaming a publié les nouvelles suivantes aujourd’hui, et des applaudissements ont été entendus à travers le pays:

Le film historique primé Parasite de NEON de cette année sera disponible à Hulu à partir du mercredi 8 avril. Parasite a fait des vagues cette saison de récompenses auprès des critiques et du public. Le réalisateur visionnaire Bong Joon-ho a remporté quatre Oscars, dont celui du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur scénario original et du meilleur long métrage international. Parmi les autres distinctions figurent le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère, le prix SAG du meilleur casting d’ensemble et la Palme D’or, qui est le premier prix du prestigieux Festival de Cannes.

Si vous vivez sous le rocher d’un érudit depuis quelques mois, Parasite est l’histoire de deux familles: les riches Parks et les Kims décidément peu riches. À travers une série d’événements, la famille Kim est capable d’infiltrer la maison tentaculaire du parc moderniste – et les choses deviennent alors étranges. Si vous n’avez toujours pas vu Parasite, j’éviterai les spoilers. Sachez juste que le film est aussi génial que les gens le disent.

Parasite a récemment frappé le Blu-ray et le numérique, mais si vous attendiez pour le streaming, vous n’aurez heureusement pas à attendre trop longtemps. Pendant ce temps, Bong Joon-ho travaille également avec Adam McKay pour développer une série Parasite pour HBO, qui continuerait à raconter l’histoire du film et à élargir les choses au-delà de la portée de ce que le film a révélé. Aucun mot sur quand nous pourrions voir cela, cependant.

