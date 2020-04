Un parasite enregistre un nouveau record de streaming sur Hulu après une semaine

Parasite enregistre un nouveau record de streaming sur Hulu après une semaine

Cela fait déjà une semaine que le film oscarisé de Bong Joon-Ho Parasite avait fait ses débuts exclusifs en streaming sur Hulu, et maintenant IndieWire annonce que le film sud-coréen acclamé par la critique continue de battre des records après des records car il est devenu le film indépendant et en langue étrangère le plus diffusé parmi tous les films disponibles sur le streaming un service. En plus de cela, Parasite a également eu l’honneur de devenir le deuxième film le plus regardé de tous les temps dans l’histoire de Hulu, battant d’autres films américains populaires tels que Comment dresser votre dragon: le monde caché, Un endroit silencieux et Creed II.

Le film se déroule au milieu des deux familles, les parcs, l’image de la richesse ambitieuse, et les Kims, riches en intelligence de rue mais pas grand-chose d’autre. Que ce soit le hasard ou le destin, ces deux maisons sont réunies et les Kims sentent une opportunité en or. Maîtrisés par Ki-woo, un lycéen, les enfants Kim s’installent rapidement comme tuteur et art-thérapeute dans les parcs. Bientôt, une relation symbiotique se forme entre les deux familles. Les Kims fournissent des services de luxe «indispensables» tandis que les parcs financent inconsciemment l’ensemble de leur foyer. Lorsqu’un intrus parasite menace le nouveau confort des Kims, une bataille sauvage et sournoise pour la domination éclate, menaçant de détruire l’écosystème fragile entre les Kims et les parcs.

Parasite est un conte particulier sur deux familles qui sont des mondes séparés mais quelque peu semblables, dépeignant une réalité frappante du monde dans lequel nous vivons. Le film met en vedette Song Kang Ho, Lee Sun-Kyun (Une dure journée), Cho Yeo-Jeong (Obsédé), Choi Woo-Shik (Okja), Park So-Dam (Les prêtres) et Chang Hyae-Jin (Poésie).

Parasite a fait ses débuts au Festival de Cannes dans des éloges critiques, maintenant un taux d’approbation de 99% de 430 critiques sur la revue Rotten Tomatoes et remportant la Palme d’Or du festival. Il a ensuite marqué l’histoire aux 92e Academy Awards pour avoir remporté quatre Oscars sur six nominations, y compris les prix du meilleur réalisateur et du meilleur scénario original de Bong Joon Ho (partagé avec Jim Won Han), ainsi que le meilleur long métrage international et Meilleur film, le film a atteint un record de box-office le week-end suivant, en plus d’une augmentation des ventes numériques.