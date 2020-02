Un pasteur d’église utilise la dîme pour construire des maisons pour les pauvres

Fabio est pasteur à Rio de Janeiro et il construit lui-même des maisons pour les gens.

Fabio Mendoza est admiré par beaucoup et dit que Dieu l’a mis là pour remplir sa mission. Bien qu’il y ait beaucoup de gens aveuglés par l’intérêt personnel, cet humble pasteur fait une différence et au lieu de regarder de côté, il cherche toujours une opportunité d’aider les autres.

Bien que de nombreuses religions aient perdu des fidèles pour voir comment leurs pasteurs ou leurs parents s’habillent mieux ou utilisent la dîme des fidèles pour des biens communs, il y a encore des gens qui préfèrent retirer le pain de la bouche pour le donner aux nécessiteux.

Fabio a gagné le respect de ses partisans et son admiration sur la base de bonnes actions et d’exemples. Ses fidèles ont vu en lui une vraie personne, avec un but sincère.

La grande raison est qu’il utilise la dîme qu’il reçoit de l’Église pour construire des maisons pour les nécessiteux. Dieu l’a mis là pour accomplir cette mission, dit Fabio.

Le pasteur Mendoza, ainsi que 4 autres membres de l’Église, ont déjà construit 4 maisons pour les personnes à faible revenu.

La communauté des fidèles, située à Rio de Janeiro, au Brésil, appartient à l’association de l’église du ministère de Laghonina des Assemblées de Dieu et a renforcé sa foi par de belles actions et de nombreux actes d’amour pour les autres.

L’herbe sert également d’officier de police militaire dans la ville de Cabo Frio, complétant les deux emplois et suscitant l’admiration des autres. Une station de radio de sa ville a décidé de l’interviewer et de faire connaître son témoignage.

Malgré ses bonnes actions, l’homme n’a pas été exempté de critiques, car de nombreux fidèles pensent que la dîme n’est pas une offrande qui devrait être utilisée pour de tels organismes de bienfaisance.

Cependant, sa défense est unique et convaincante: il dit que l’œuvre de Dieu lui a confié la charge des besoins spirituels et économiques de ses enfants et qu’il est un outil que Dieu a mis pour accomplir sa mission.

Que pensez-vous de ce pasteur et de ses actions?

PARTAGEZ-LE AVEC VOS AMIS: