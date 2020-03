Un patient de 95 ans est guéri du coronavirus et devient l’image de la résistance

Cette femme est un symbole d’espoir pour tout le monde.

L’Italie a vécu quelques semaines critiques et chaque jour empire. Au fil des jours, les cas positifs de COVID-19 augmentent et le bilan des morts dépasse déjà les 6000. Pour le moment, il semble que la courbe infectée et morte ait commencé à baisser.

L’espoir demeure toujours dans le peuple italien grâce à Alma Clara Corsini, qui est devenu la plus vieille personne à se remettre de COVID-19 en Europe. Cette femme fait partie des 63 000 personnes confirmées par le virus.

Son âge avancé, 95 ans, n’augurait rien de bon pour la femme âgée qui vit à Fanano, une communauté italienne du nord du pays. Le 5 mars, Alma Corsini a commencé à présenter des symptômes liés à COVID-19, elle a donc été transférée directement à l’hôpital de la province de Pavullo.

À son arrivée à l’hôpital, ils l’ont testé et il s’est avéré qu’elle était infectée par le coronavirus. Mais cette femme est guerrier et il n’a pas laissé ce virus le tuer.

Le personnel médical qui l’a traitée a confirmé que le corps d’Alma présentait une grande réaction y entièrement récupéré. De plus, les médecins ont ajouté que la femme avait pu récupérer sans prendre d’antiviraux.

‘Oui je suis bien. C’étaient de bonnes personnes qui s’occupaient bien de moi et maintenant elles vont me renvoyer chez moi bientôt »a déclaré Alma, qui est maintenant un symbole d’espoir pour tout le monde.

Dans les moments où le monde semble être dans le chaos à cause de la pandémie, voir des cas comme celui d’Alma nous réconforte et nous donne une lueur d’espoir que tout cela passera bientôt. Partagez cette histoire pleine de joie.

