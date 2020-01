Un patient de Tamaulipas est négatif pour le coronavirus

Au milieu de l’inquiétude mondiale suscitée par l’épidémie d’un nouveau virus appelé 2019-nCoV, originaire de la ville de Wuhan, en Chine, le gouvernement mexicain a annoncé hier qu’au Mexique, il pourrait y avoir un cas possible d’infection par un coronavirus. Il a été signalé que le patient était isolé à Reynosa, dans l’État de Tamaulipas, mais ce matin, il vient d’être rapporté que le sujet était négatif pour le coronavirus.

Nous recommandons également: Qu’est-ce qu’un coronavirus? Comment se propage-t-il, qu’est-ce que c’est et comment l’éviter

Dans une interview avec Noticieros Televisa, le chef du Secrétariat de la santé de Tamaulipas, Gloria Molina, a confirmé que le Mexique était exempt de coronavirus.

“Il n’y a aucun cas suspect de nouveau coronavirus dans l’état”, a déclaré Molina.

L’incertitude concernant la propagation du coronavirus au Mexique a commencé quand on a appris qu’un patient, originaire de Chine, Il s’est rendu dans la ville de Wuhan. Après son retour, le 10 janvier, il a commencé à présenter des symptômes qui l’ont amené à se déplacer à l’hôpital avec un nez qui coule et une toux sèche. Il a été testé. Un exsudat pharyngé. Il a été isolé dans sa propre maison, et il est maintenant confirmé qu’il est exempt de virus.

Jusqu’au moment, 17 personnes sont mortes du coronavirus.

En développement …

.