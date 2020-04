Un pentathlète cherche à aider les médecins à combattre Covid-19

Mexico – Après s’être remise de Covid-19, la pentathlète mexicaine, Mariana Arceo, a commencé à collecter des fonds pour aider à acheter des fournitures pour les médecins de différentes institutions de santé.

À travers les réseaux sociaux, Arceo a accepté que l’année ait été difficile car elle a été hospitalisée, mais maintenant, elle veut soutenir les médecins qui se battent avec les coronavirus.

Apprenez-en plus sur ma Fondation et rejoignez-nous avec un don à partir de 1 $ pour aider nos héros à se protéger et à combattre COVID-19 # sumate #Ayuda #fundacion # Covid_19 #Mexico pic.twitter.com/VPcouLALvB

– mariana Arceo (@ marianaArceo7) 6 avril 2020

“Je m’entraînais pour mes premiers Jeux Olympiques et être admis à l’hôpital m’a fait réaliser la réalité qui est vécue, ce qui est sur le point d’affronter, ce à quoi les guerriers de nos hôpitaux sont déjà confrontés”, expliqua-t-il.

«J’ai réalisé qu’il n’y avait pas de matériel nécessaire et que les personnes qui l’ont acheté l’achetaient avec leurs propres moyens. Cela me semble très triste car personne n’a été prévenu de cela. ”

Les gens peuvent faire un don d’un peso à la Fundación Mariana Arceo A.C. dans l’interbancaire Clabe 012180001152190351.

