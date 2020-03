Un personnage majeur de la veuve noire serait revenu dans Falcon et le soldat d’hiver

Veuve noire obtient enfin son propre film et il arrivera bientôt dans les salles pour présenter au public une multitude de nouveaux personnages, dont Taskmaster, Red Guardian et Yelena Belova. Et maintenant, il semble que l’un d’entre eux fera sa prochaine apparition MCU sur le petit écran de la prochaine série originale Disney + The Falcon and the Winter Soldier.

La bande-annonce finale de la sortie en solo très attendue de Natasha Romanoff nous a donné un aperçu plein d’action d’elle et de sa famille de super espions affrontant Taskmaster et une nouvelle génération de tueurs d’élite qui n’ont pas de libre arbitre. L’un des personnages qui obtient beaucoup de temps d’écran dans le teaser est celui de Yelena Belova et compte tenu de ce que nous avons vu dans les promotions, elle aura une importance significative dans le film. Mais il semble qu’elle aura une présence dans le MCU au-delà de cette seule photo.

Selon des sources proches du WGTC – les mêmes qui nous ont dit que Taskmaster serait le principal méchant du film et qu’une émission She-Hulk arrive à Disney Plus – Belova reviendra dans The Falcon and the Winter Soldier afin de s’installer le projet Thunderbolts tant attendu. Ce ne sera qu’un petit rôle d’après ce que nous avons entendu, peut-être même un caméo, mais pour l’instant, elle est prête à apparaître à un moment donné.

À l’heure actuelle, The Falcon and the Winter Soldier, qui a récemment été projeté pour les actionnaires de Disney, a arrêté la production. Et comme il n’est pas clair quand exactement les choses vont reprendre, cela pourrait être retardé, ce qui signifie qu’il pourrait s’écouler un certain temps avant que nous puissions voir exactement comment Yelena prend en compte les choses. Mais avec Veuve noire prêt à semer des graines importantes pour l’avenir du MCU, il n’est pas trop surprenant d’entendre que certains de ses personnages continueront de vivre dans la franchise au-delà de ce seul film.