Un petit de 9 ans bat le cancer et choque tout le monde avec son histoire

Une célébration bien méritée après une bataille ardue.

Quelque chose que personne ne veut subir est une maladie difficile à guérir ou à traiter. Récemment, nous avons tous entendu des histoires étonnantes sur le nombre de personnes, même contre toute attente, qui ont surmonté le coronavirus.

Cependant, il existe encore des maladies plus agressives que COVID-19 et c’est l’une de ces histoires de victoire contre l’une d’entre elles.

Josafat Mora Chacón, est un petit garçon de seulement 9 ans et qui a eu une lutte constante contre son cancer du foie.

Mais, heureusement, le 20 mai, il a pu mettre fin à savoir que, de la part des médecins, irait à sa dernière séance de chimiothérapie à l’Hôpital national pour enfants du Costa Rica.

Le combat que Josaphat a vécu a duré près de 2 ans et a pris fin et maintenant, lui et sa famille auraient décidé de partager leur bonheur avec tout le monde à travers un message écrit dans la vitre arrière de la voiture de leur beau-père.

« Aujourd’hui est ma dernière chimio »

La photographie a été prise par Alejandro Salazar, un automobiliste qui en voyant le message n’a pas hésité à partager l’image qui est rapidement devenue virale.

Josaphat est comme mon fils, Je m’occupe de lui depuis l’âge de trois ansAlors quand ils m’ont dit que ça allait être sa dernière séance de chimiothérapie, je me suis dit que je devais faire quelque chose et c’est quand j’ai pensé mettre le message sur le pare-brise de la voiture de ma sœur », raconte Jairo, le beau-père du garçon.

Jairo a été un acteur clé dans la récupération du petit Jehoshaphat, car il a été à ses côtés depuis le diagnostic, lui apportant un soutien moral et financier tout au long du processus.

«C’était tout un voyage pour pouvoir le détecter. Il est tombé du vélo environ deux mois plus tôt et fracturé une côte. Près d’un mois s’est écoulé et il a commencé à développer de la fièvre, lorsque le médecin l’a senti, il a immédiatement senti un corps étranger chez le garçon », a poursuivi Jairo.

Le diagnostic de son état a été posé après un examen urinaire il n’a pas été traité correctementParce qu’ils considéraient qu’il s’agissait d’une infection urinaire courante qui a conduit l’enfant à suivre un traitement accélérant le cancer qui n’avait pas été détecté.

le 15 août 2018, le petit garçon a été transféré à l’hôpital où, après une autre série d’études, ils ont trouvé une tache sur son foie environ 22 centimètres de large.

Au cours de sa première année de traitement, le petit Jehoshaphat a dû subir une chimiothérapie toutes les 72 heures pour essayer de réduire autant que possible la tumeur.

Mais après 2 ans de cette épreuve, lui, sa mère Ana Yancy Chacón et son beau-père Jairo ont pu tout mettre fin.

Les médecins ont indiqué que la tumeur avait suffisamment remis pour pouvoir dire que sa dernière chimio aurait lieu.

Maintenant, la famille heureuse attend toujours une analyse plus approfondie, mais elle se sent plus calme, comme son petit guerrier Il a pu surmonter ce terrible mal.

Des combats comme celui de Jehoshaphat devraient inspirer tout le monde à se battre. Partagez-le pour que tout le monde sache ce que ce petit a pu surmonter.