Un pilote CBS réorganisé qui a joué le rôle de cette actrice de Grey’s Anatomy at The CW

Après son développement à CBS et son adoption l’année dernière, un projet télévisé qui devait être dirigé par une ancienne star de Grey’s Anatomy est de retour dans les travaux sur un nouveau réseau.

Sarah Drew | Paul Archuleta / FilmMagic

La République de Sarah tandis que CBS

Au cours de la saison pilote 2019, The Republic of Sarah a été commandé comme pilote chez CBS.

La ligne de log de la série se lit comme suit: «Une petite ville du New Hampshire est propulsée sur la scène mondiale lorsque la découverte d’une ressource précieuse à l’intérieur de ses frontières oblige les résidents à se déclarer une nation indépendante, définissant le jeune maire improbable et son cabinet d’habitants inexpérimentés sur la voie de la gestion d’un tout nouveau pays. “

Sarah Drew, de Grey’s Anatomy, était la vedette et Sarah titulaire. Le casting principal comprenait également Kirsten Nelson, James Lesure, Kimberly Guerrero, Daniel Ings, Annie Funke, Jonathan Slavin, Carlos Leal.

CBS a fini par transmettre la série et elle n’a pas avancé. Les émissions qui ont reçu des commandes de série sur le réseau comprenaient Mike Colter dans Evil et Simone Missick dans All Rise.

La série est maintenant en préparation sur un autre réseau

Un an après la commande du pilote initial chez CBS, The Republic of Sarah est de nouveau en développement. Cette fois, c’est en préparation au réseau frère de CBS, The CW. Les deux réseaux sont sous ViacomCBS, ainsi que d’autres comme Showtime, MTV, BET, etc.

Bien que le thème général de l’émission soit le même, plusieurs éléments clés du script pilote d’origine ont été modifiés.

La date limite rapporte: «La République de Sarah aurait une sensation d’exposition au nord. Confrontée à la destruction de sa ville aux mains d’une société minière avide, Sarah Cooper, une enseignante rebelle du secondaire, utilise une faille cartographique obscure pour déclarer son indépendance. Maintenant, Sarah doit diriger un jeune groupe de inadaptés alors qu’ils tentent de démarrer leur propre pays à partir de zéro. »

À notre connaissance, Drew ne fera pas partie de ce nouveau pilote. La nouvelle Sarah, ainsi que le casting principal, devraient être annoncés dans les prochaines semaines.

Nous saurons aux alentours de mai si The Republic of Sarah sera repris en série à The CW.