Un pirate a volé le code du processeur Xbox Series X et le propose pour 100 millions de dollars

Hier, la société AMD (qui se consacre à la fabrication de cartes graphiques et de processeurs) a mis en ligne un rapport contre Github car sur sa plate-forme a été trouvé un code source «volé» appartenant au GPU Navi et Arden de la société. Arden est le nom de code qui serait le processeur de la Xbox Series X. Jusqu’à présent, ce n’était qu’une rumeur, mais le pirate a confirmé qu’il avait les informations d’AMD et que s’il ne trouve pas d’acheteur qui lui offre 100 millions de dollars pour le code, il le rendra public. En outre, d’autres mesures prises par la société ont confirmé la rumeur et elle a déjà publié un communiqué.

Cette semaine, la rumeur a éclaté qu’un pirate informatique Il avait volé le code source des GPU Navi 10, Navi 21 et Arden à AMD, ce dernier étant supposé être le processeur Xbox Series X. Ce n’était qu’une rumeur jusqu’à ce qu’AMD commence à sévir contre une éventuelle fuite de code sur ses appareils.

Dans son rapport contre Github, la plateforme de développement, AMD a écrit:

“Ce référentiel contient la propriété intellectuelle qui appartient et a été volée à AMD. La PI d’origine est gardée en détention privée et a été volée à AMD. »

Github a téléchargé le référentiel à la suite du rapport AMD, et on ne sait pas encore si quelqu’un d’autre a pu accéder à ces informations. Pour sa part, le pirate, qui prétend être une femme, a déclaré à TorrentFreak que trouver le code GPU était relativement facile:

En novembre 2019, j’ai trouvé le code source du matériel Navi, le GPU d’AMD, sur un ordinateur piraté. L’utilisateur n’a pris aucune mesure efficace contre la fuite des codes. De façon inattendue, le code source a été archivé à partir d’un ordinateur / serveur avec quelques exploits. Ensuite, j’ai découvert les fichiers qu’il contient. Ils n’étaient pas correctement protégés, pas même cryptés, ce qui est un peu triste. »

Le pirate Il évalue le prix du code à 100 millions de dollars et dit que s’il ne trouve pas d’acheteur, il va simplement divulguer les informations.. On ne sait pas comment il est arrivé à un tel prix, mais ce qu’il n’a pas l’intention de faire, c’est de négocier directement avec AMD:

«Je n’en ai pas parlé à AMD parce que je suis à peu près sûr qu’au lieu d’accepter qu’ils avaient tort et de continuer leur vie, ils vont essayer de me poursuivre. Alors pourquoi ne pas publier le code pour tout le monde? »

AMD a déjà publié une déclaration sur cette situation délicate:

Chez AMD, la sécurité de nos informations et la protection de notre propriété intellectuelle sont des priorités. En décembre 2019, nous avons été contactés par une personne qui prétendait avoir testé des fichiers liés à un sous-groupe de nos produits graphiques actuels et passés, dont certains ont été récemment publiés en ligne, mais ont déjà été supprimés.

Bien que nous soyons conscients que l’auteur a des fichiers supplémentaires qui n’ont pas été publiés, nous pensons que l’adresse IP graphique volée n’est pas cruciale pour la compétitivité ou la sécurité de nos produits graphiques. Nous n’avons aucune information indiquant que l’auteur de l’infraction possède d’autres adresses IP AMD.

Nous travaillons avec des responsables de l’application des lois et d’autres experts dans le cadre d’une enquête criminelle en cours.

[En desarrollo]

.