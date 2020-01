Un politicien américain accuse la politique raciste du Royaume-Uni et les paparazzis “ malades ”

Meghan Markle et le prince Harry, également connus sous le nom de duc et duchesse de Sussex, ont eu de nombreuses difficultés en tant que membres de la famille royale. Après que l’actrice américaine a épousé le prince en 2018, la presse britannique a traîné le couple (mais surtout Meghan Markle). L’examen public a eu un tel impact sur Harry et Meghan qu’ils ont récemment annoncé leur démission en tant que membres royaux supérieurs. Un politicien américain, l’ancien candidat à la présidentielle Howard Dean, avait beaucoup à dire à ce sujet sur Twitter.

Le prince Harry et Meghan Markle | Ben Birchall – Piscine WPA / .

Annonce du prince Harry et de Meghan Markle: ils quittent la famille royale

Le 8 janvier 2020, le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé via une publication Instagram qu’ils démissionneraient de leurs rôles dans la famille royale.

“Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes”, a commencé la légende, “nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution”.

Le message de Harry et Meghan a continué, allant plus en détail:

Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages.

Prince Harry, duc de Sussex et Meghan, duchesse de Sussex après leur cérémonie de mariage | Aaron Chown – Piscine WPA / .

Le prince Harry et Meghan Markle ont écrit que «l’équilibre géographique» entre les deux continents sera idéal. Cela signifiera qu’ils pourront élever leur fils Archie «en appréciant la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative».

Le couple royal a terminé la publication sur Instagram: “veuillez accepter nos remerciements les plus sincères pour votre soutien continu.” La longue légende était signée, “Le duc et la duchesse de Sussex.”

Le passé tumultueux de Harry et Meghan avec les tabloïds

Les médias britanniques traquent Meghan et Harry depuis le premier jour. Le couple a même poursuivi certaines publications après avoir publié des lettres et des messages vocaux de Meghan Markle et de son père.

Meghan Markle | Yui Mok – Piscine WPA / .

Sans oublier, le documentaire Harry et Meghan: un voyage en Afrique, le prince Harry a déclaré que la présence constante des tabloïds est “le pire rappel” de la princesse Diana, décédée des suites d’une poursuite en voiture liée à la presse. Meghan Markle a également déclaré à l’intervieweur qu’elle «n’allait pas bien», traitant avec tous les médias en tant que nouvelle mère. Cela aide à expliquer leur décision finale de démissionner.

Le politicien américain Howard Dean a répondu à la déclaration du prince Harry et Meghan Markle sur Twitter

Le politicien américain Howard Dean, ancien gouverneur du Vermont et candidat à la présidentielle de 2004, a consulté son compte Twitter pour exprimer ses opinions sur la question. Dean a contesté un titre du Guardian qui qualifiait la situation royale de «crise».

Gouverneur Howard Dean | Jean-Paul Aussenard / WireImage

“Quelle crise” Harry et Meghan “? Laissez-les tranquilles », a-t-il écrit. Dean a ensuite blâmé les tabloïds, ainsi que les politiciens du Royaume-Uni.

“Il s’agit d’une” crise “fabriquée par les paparazzis britanniques à jamais malades dans une société qui vient de voter deux fois pour sortir de l’UE parce qu’ils n’aiment pas les immigrants et dont les deux principaux partis sont racistes”, a tweeté Dean, faisant référence au Brexit et à la récentes élections au Royaume-Uni. “Corrige ça et laisse M et H tranquilles.”

Quelle crise «Harry et Meghan»? Laisse les tranquille. Il s’agit d’une «crise» fabriquée par les paparazzis britanniques pour toujours malades dans une société qui vient de voter deux fois pour sortir de l’UE parce qu’ils n’aiment pas les immigrants et dont les deux principaux partis sont racistes. Corrigez cela et laissez M et H tranquilles. https://t.co/mPsc2jUBn1

– Howard Dean (@GovHowardDean) 11 janvier 2020

Un abonné a exprimé son accord sans réserve, écrivant: «Je ne pourrais pas être plus d’accord. Harry a essentiellement dit, j’ai vu ce que la presse a fait à ma mère, et je ne veux pas que cela se reproduise. Des mots sages. “

Cependant, d’autres ne sont pas arrivés à la même conclusion. Un tweeter a soutenu:

Non, Harry et Megahn auraient dû consulter la reine et son équipe avant d’annoncer leurs plans. C’est par courtoisie et manières de le faire. Vous avez prévenu votre employeur de votre départ. Ils l’ont fait pour eux-mêmes.

Les fans de Meghan et Harry ont rapidement répondu aux critiques.

“Vous plaisantez?”, A répondu un fan royal. «Ils ont été soumis à un racisme tellement blessant. J’admire l’enfer d’eux pour avoir pris position et se défendre. »