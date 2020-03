Un pop-up désemparé arrive à Los Angeles pour célébrer son 25e anniversaire – / Film

Cette année marque le 25e anniversaire de Aucune idée, scénariste / réalisateur Amy HeckerlingClassique de la comédie des années 1990 avec Alicia Silverstone, Stacey Tiret, la fin Brittany Murphyet l’immortel Paul Rudd. Pour célébrer, Paramount Pictures a annoncé l’ouverture d’un pop-up Clueless (appelé, comme il se doit, “As If”) à Los Angeles pour un engagement limité à partir de 31 mars 2020. Obtenez les détails ci-dessous.

Détails de la fenêtre contextuelle Clueless

As If ouvrira le 31 mars 2020 et se terminera le 8 mai 2020 (remarque: il sera fermé le lundi). Il sera situé au 7100 Santa Monica Boulevard # 185, West Hollywood, CA 90046, qui est une adresse familière pour ceux qui vivent dans la région de Los Angeles et suivent les pop-ups liés à la culture pop. C’est le même endroit qui a servi de maison à Saved by the Max (basé sur Saved by the Bell), Good Burger (basé sur le croquis All That et le long métrage suivant) et The Peach Pit (basé sur Beverly Hills, 90210) . Un pop-up sur le thème de Breaking Bad est à cet endroit depuis octobre de l’année dernière.

Selon The Hollywood Reporter, les billets coûtent 35 $ chacun, ce qui vous donnera accès au bâtiment pendant 90 minutes et deux aliments: un plat principal et un accompagnement. Le chef de Secret Lasagna, Royce Burke, dirigera la cuisine, produisant des collations et des cocktails «Cher-able», des desserts et d’autres aliments inspirés du cadre de Clueless à Los Angeles. Bien sûr, les invités pourront également acheter des produits liés à Clueless, et ce ne serait pas une fenêtre contextuelle appropriée sans des reconstitutions dignes d’Instagram des décors du film.

«Nous sommes comme« totalement fous amoureux »de la chance de donner vie au monde de Clueless», Derek Berry, l’un des partenaires du concept, a déclaré à THR. «C’est vraiment l’un de ces films qui a résisté à l’épreuve du temps et du fandom culte. À l’approche de l’anniversaire, il n’y avait pas de meilleure équipe que la nôtre pour honorer ce classique ado bien-aimé et donner vie au monde de Cher. Rater ça aurait été bien dur. »

Le film original est toujours aimé, et vous savez ce que cela signifie: Hollywood a cherché à arracher chaque centime possible de ce morceau de propriété intellectuelle. Un remake de film était en préparation en 2018, et en octobre dernier, nous avons écrit sur une version télévisée dramatique en cours de développement qui se concentrerait sur le personnage de Dionne qui a été décrite comme «Mean Girls rencontre Riverdale rencontre un clip de Lizzo». On dirait que ça vieillira aussi bien que l’amour de Cher pour Mel Gibson.

Les billets pour la pop-up seront mis en vente à 10h PT ce vendredi 6 mars sur le site officiel.

Articles sympas du Web: