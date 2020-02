Un porteur de coronavirus marchait au centre du CDMX

Un porteur de coronavirus confirmé aux États-Unis Il se promenait dans le centre historique de Mexico, l’homme d’origine chinoise et sa famille ont utilisé Uber de l’AICM, séjourné à l’hôtel Hilton, mangé des tacos, visité un musée et la cathédrale, selon le ministère de la prévention et de la promotion de la santé et le rapport national et international sur les nouveaux coronavirus coupé au 1er février 2020.

Nous recommandons également: Est-il vrai que la cocaïne tue le coronavirus?

C’est le cas qui méritait qu’Uber suspende le compte de 240 utilisateurs et deux chauffeurs qui étaient en contact avec ce transporteur. Selon le rapport officiel:

«Une notification internationale officielle a été reçue concernant la présence d’un cas confirmé de 2019-nCoV avec des antécédents de voyage vers le CDMX, ayant commencé avec des heures de symptomatologie avant son vol hors du pays. Pour cette raison, une enquête épidémiologique est en cours dans le but d’identifier les contacts potentiels qui auraient pu se propager. Parmi les contacts identifiés à ce jour (personnel de l’hôtel et entreprise de transport urbain), aucun n’a développé de symptômes de la maladie plus de 10 jours après l’exposition, ce qui dépasse la durée d’incubation moyenne connue (6-7 jours), même ainsi, ils resteront en suivi jusqu’à ce qu’ils atteignent 14 jours d’exposition ».

Au 1er février Aucun cas positif de maladie 2019-nCoV n’a été confirmé (nomenclature du virus Wuhan).

De toute façon, le gouvernement du Mexique demander que les précautions suivantes soient prises.

Lavez-vous les mains fréquemment, utilisez du savon et de l’eau ou des solutions d’alcool à 70% de gel.

Lorsque vous éternuez ou toussez, couvrez votre nez et votre bouche avec un mouchoir ou un angle de bras interne.

Nettoyer et désinfecter les surfaces et les objets d’usage courant: dans les maisons, les bureaux, les sites fermés,

transport, centres de réunion, etc.

Ne touchez pas votre visage avec des mains sales, en particulier le nez, la bouche et les yeux.

Évitez tout contact direct avec des personnes qui présentent des symptômes de rhume ou de grippe.

Ne vous auto-médicamentez pas.

Consultez un médecin lorsque vous souffrez de troubles respiratoires (fièvre supérieure à 38 ° C, maux de tête, maux de gorge, écoulement nasal, etc.).

.