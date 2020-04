Un procès Quibi empêchera-t-il le lancement du nouveau service? – / Film

Mise à jour: Une source proche de ces procédures a tendu la main pour clarifier que l’injonction d’Eko n’est pas destinée à arrêter le lancement de Quibi, mais est plutôt la prochaine étape du dossier judiciaire de la société. Si Eko avait déposé une ordonnance de ne pas faire, cela aurait été tout à fait différent. Le lancement de Quibi se déroulera comme prévu, mais nous garderons un œil sur ces affaires judiciaires au fur et à mesure de leur évolution. Notre article original suit.

Quibi, la plate-forme de streaming uniquement mobile qui bénéficie du soutien de tous les grands studios hollywoodiens et de tonnes de cinéastes et interprètes de renom signés pour jouer dans des émissions et des films, devrait être lancée lundi prochain, 6 avril 2020. Mais une société appelée Eko allègue que la technologie “Turnstyle” de Quibi, qui permet des transitions vidéo fluides lors du passage du mode paysage au mode portrait, est en réalité une technologie volée, et exige qu’un juge arrête le lancement de Quibi jusqu’à ce que la situation soit résolue.

Ce procès Quibi pourrait-il faire chuter l’entreprise avant même son lancement?

Avant d’entrer dans les dépôts d’aujourd’hui, voici un peu de contexte. Vous savez probablement tout sur Quibi, qui essaie de se tailler sa propre part du marché du streaming avec un contenu court et exclusif. Mais je doute que vous ayez entendu parler d’Eko, une startup technologique qui a déposé une plainte contre Quibi auprès de l’App Store d’Apple début mars. Eko pense que Quibi a volé la technologie du mode Turnstyle. Selon Eko, Quibi n’a demandé un brevet pour une version de la technologie qu’après avoir fait une démonstration confidentielle de la technologie aux principaux dirigeants de Quibi, y compris le cofondateur de Quibi. Jeffrey Katzenberg.

Les deux sociétés étaient déjà enfermées dans une bataille juridique. Quibi a poursuivi Eko le 9 mars pour les empêcher de “ternir indûment la marque de Quibi” dans la période précédant le lancement de Quibi, et Eko a déposé sa propre poursuite le lendemain. Aujourd’hui, Eko a de nouveau déposé des documents auprès du tribunal fédéral demandant la fermeture de Quibi afin de préserver les secrets commerciaux d’Eko. “Cette technologie de secret commercial, qui est un élément essentiel de la plate-forme technologique d’Eko, avait été partagée avec les employés de Quibi dans le cadre de multiples accords de non-divulgation”, indique le dossier (via Deadline), affirmant que Quibi “détournait secrètement la technologie exclusive d’Eko.”

“Quibi, après avoir levé 2 milliards de dollars et sous une pression énorme pour répondre au battage médiatique qu’elle a généré, était désespéré de trouver un moyen de diffuser du contenu”, ont déclaré les représentants d’Eko dans le dossier. “N’ayant pas la technologie pour le faire, il a détourné les secrets commerciaux d’Eko, les revendiquant comme les siens.”

Je ne suis pas avocat, et le système juridique américain semble délibérément conçu pour confondre autant que possible les profanes, donc je ne vois pas très bien en quoi le dépôt d’aujourd’hui est différent du procès qui a déjà été engagé le mois dernier. Mais quoi qu’il en soit, Quibi ne semble pas le moins du monde préoccupé par tout cela. «Notre technologie Turnstyle a été développée en interne chez Quibi par nos ingénieurs talentueux et nous avons en fait reçu un brevet», ont-ils déclaré dans un communiqué, promettant que «ces revendications n’ont absolument aucun mérite et nous nous défendrons vigoureusement contre elles. en cour.”

S’agit-il d’un cas où une startup inconnue essaie de se faire un nom ou d’un véritable cas de vol d’IP d’entreprise? Je suppose que les tribunaux décideront – mais ils devront agir extrêmement rapidement s’ils veulent rendre une décision avant le lancement de Quibi lundi. En supposant que cela tombe en faveur de Quibi, voici tout ce qui arrivera sur la nouvelle plateforme ce mois-ci.

Articles sympas du Web: