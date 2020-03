– Un producteur de Telenovela a été testé positif au virus COVID-19

Miguel Angel Fox

Miguel Ángel Fox a confirmé que le test pour le coronavirus était positif, il est donc en quarantaine.

Miguel Ángel Fox, éminent producteur de Televisa, a confirmé que le test pour le coronavirus était positif, c’est pourquoi il est déjà en quarantaine.

C’est le même producteur qui a annoncé qu’il était positif pour covid-19 «Il y a tout juste un an, je me suis cassé l’épaule et en un instant, cela change toute la dynamique de votre vie. Aujourd’hui est mon sixième jour de mise en quarantaine, et cela devrait changer la conscience de nous tous comme nous sommes avant le reste et avant la planète, ou si nous ne sommes préoccupés que par notre bien-être! Réfléchissez à cette quarantaine. »

Selon le magazine TV Notes, Fox s’était récemment rendu au Colorado. Un ami du producteur qui a également voyagé avec lui aux États-Unis, a été testé positif et a également un coronavirus.