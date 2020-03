Un profil des comédiens et de leurs mères / Film

Il existe d’innombrables films documentaires sur les comédiens, leurs tournées de stand-up et leur vie dans le show-business. Mais Comedy Central mettra bientôt en lumière un côté peu visible de la vie de près de deux douzaines de comédiens.

Appelle ta mère est un nouveau documentaire créé par Comedy Central et Loki Films qui rend hommage aux mères de comédiens comme Jim Gaffigan, Judah Friedlander, Jen Kirkman, Kristen Schaal, Tig Notaro, Norm MacDonald, David Spade, Roy Wood Jr., Awkwafina, et beaucoup plus. La première bande-annonce est arrivée maintenant que le film a été annoncé dans le cadre de la programmation du Tribeca Film Festival ce printemps, et il semble que ça va être très amusant.

Appelez votre mère bande-annonce

Réalisé par un duo de réalisateurs nominé aux Oscars Heidi Ewing et Rachel Grady (Jesus Camp, Freakonomics: The Movie, Norman Lear: Just Another Version of You), qui a également produit le film avec Eleanor Galloway, le film examine les relations que les comédiens entretiennent avec leur mère et comment ils ont contribué à façonner leur style comique.

La liste complète des comédiens présentés dans le documentaire avec leurs mères comprend Louie Anderson, Awkwafina, Jimmy Carr, Bridget Everett, Fortune Feimster, Rachel Feinstein, Judah Friedlander, Jim Gaffigan, Judy Gold, Jen Kirkman, Jo Koy, Bobby Lee, The Lucas Brothers, Norm Macdonald, Jim Norton, Tig Notaro, Yvonne Orji , Kristen Schaal, David Spade et Roy Wood Jr.

Caroline Hirsch, de la célèbre salle de comédie Caroline’s on Broadway et du New York Comedy Festival, sert de producteur exécutif et l’a proposé dans le communiqué de presse officiel:

«Ce fut une expérience incroyable de voir ce concept passer d’une idée à un documentaire dynamique et hilarant avec certains des comédiens les plus prolifiques d’aujourd’hui. Incroyablement excité de présenter Call Your Mother en avant-première au Festival du film de Tribeca et j’ai hâte de présenter ce film au public de Tribeca. »

Espérons simplement que Tribeca Film Festival se déroule toujours. Le festival devrait avoir lieu en avril, mais avec les récents changements dans les événements de divertissement en raison de problèmes de coronavirus qui balayent le monde, tels que le retard de la sortie en salles du film de James Bond No Time to Die dans le monde, certains événements majeurs peuvent ne pas finissent par aller de l’avant. C’est une période inquiétante pour la santé publique, mais si Call Your Mother finit par être diffusée là-bas, ce sera un soulagement bienvenu de tout ce stress et de cette tension.

Après la présumée première à Tribeca, le documentaire Call Your Mother sera diffusé sur Comedy Central le dimanche de la fête des mères, 10 mai à 22h ET / PT.

