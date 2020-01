Un redémarrage “Anaconda” est en cours chez Columbia Pictures

Définir pour être une prise moderne sur le film classique de serpent-monstre écrit par l’auteur pour “Tomb Raider” et “Snow White and the Huntsman”.



Les redémarrages sont tout ce sur quoi Hollywood semble se concentrer en ce moment. Presque tous les films et / ou séries télévisées sur lesquels nous avons grandi dans les années 80, 90 et 2000 sont maintenant refaits par les mêmes sociétés de cinéma qui les ont d’abord diffusés. Le dernier film à se refaire une beauté sera le thriller à succès Anaconda de 1997 qui a contribué à faire de Jennifer Lopez et Ice Cube des noms célèbres.

Selon The Hollywood Reporter, Sony et Columbia Pictures ont embauché Evan Daugherty de Tomb Raider et Snow White et la renommée de Huntsman pour écrire le script avec une rotation mise à jour et moderne. Bien que les rapports soient encore très précoces – un producteur n’est même pas encore attaché au projet – ce que nous savons, c’est que Daugherty prévoit de le faire plus comme une “réimagination” plutôt qu’une suite directe ou un remake au sens traditionnel, selon les sources. En fait, le thriller de requin dirigé par Jason Statham en 2018 The Meg a été jeté comme un bon exemple de la direction que pourrait prendre un remake d’Anaconda.

Voici ce que THR dit à propos du prochain remake d’Anaconda:

Alors que les détails sont conservés profondément dans le ventre de la bête, il est connu que le studio espère adopter une approche Meg-style du concept. Le Meg était le film mettant en vedette Jason Statham 2018 qui a fait monter le concept du film de requin tueur en demandant aux scientifiques de traiter avec un dinosaure préhistorique de requin connu sous le nom de mégalodon. Le film a rapporté plus d’un demi-milliard de dollars. Le studio vise à prendre ce qui était un programmeur simple et relativement bon marché avec un concept de film B et à lui donner une ampleur et un budget.

Nous doutons que J Lo ou Cube soient intéressés à reprendre leurs rôles ou à faire un retour pour une brève apparition, mais qui sait ce que l’avenir pourrait nous réserver si le script et le prix sont corrects. La question est, le public veut-il encore un autre remake d’un classique culte? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires.

.