Un regard intérieur: Lindsay Lohan se prépare-t-elle à un retour épique?

Lindsay Lohan, extraordinaire brat célébrité a récemment sorti une nouvelle musique avec le single Back to Me. Déjà un bop certifié, les corps collectifs du peuple sont prêts, mais l’est-elle? Cela fait plus de 10 ans que Lohan n’a sorti aucune musique, et ses efforts en deuxième année n’ont jamais égalé les sommets des charts qu’elle a obtenus dans les rues.

Avec son dernier single étant l’emblématique Bossy en 2008, Lindsay n’est peut-être pas Back to Me, ‘Back to Her’ ou même ‘Back to it’, mais c’est quand même excitant. La chanson elle-même semble être une tentative de s’attaquer à sa tristement célèbre histoire de troubles. “Ma vie est pleine de pages déchirées / J’ai été faible, contagieuse / Mais je reviens, je reviens à moi / Oh, mais je sais que tout change”, il semblerait qu’elle ait au moins 50% engagé à la cause?

En 2008, son flop-mais-a-bop Bossy est venu quatre ans après sa sortie précédente, mais c’était néanmoins un culte, malgré ses critiques. Notamment, son producteur Ne-Yo, qui, interrogé sur la collaboration, a dit ceci:

“Je dois admettre que nous étions comme … Lindsay Lohan?” Je veux dire, j’ai écrit pour Beyoncé, Mary J. Blige, Rihanna, Céline Dion et … Lindsay Lohan? Mais je dirai ceci; nous lui avons donné un dossier de qualité et elle a fait un travail ridiculement fabuleux. J’ai été tellement choquée que j’ai dû l’appeler et m’excuser pour ce que je pensais parce qu’elle faisait si bien. »

Il a gagné son véritable statut de culte au fil des ans alors que les critiques revisitaient la chanson. Ces critiques, bien sûr, sont de la blogosphère gay clandestine des années 90. Il a été théorisé que Lohan suivait pour lancer une carrière pop après la sortie de Bossy, mais cela n’a malheureusement jamais vu le jour, et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi. Donnez un pouce à une trompette pop, et elle prendra un mile, apprendra à une trompette pop à pêcher, et elle fera une soupe de stupéfiants dans la piscine de Château Marmont.

Un an avant la libération de Bossy, Lohan était à la hauteur de ses pinceaux avec la loi. En 2007, elle a été arrêtée pour conduite sous l’influence et conduite imprudente, les deux fois avec de la cocaïne sur sa personne. Elle a été envoyée en cure de désintoxication (le style à l’époque) mais n’a pas réussi à rester séquestrée. La récupération n’est pas une ligne droite, surtout si vous êtes au volant d’un Herbie figuratif. Selon .: «La lutte de l’actrice avec les drogues et l’alcool l’a envoyée dans cinq centres de réadaptation pour un total de 250 jours depuis janvier 2007.» Un effort solide comparable à aucun, moins Randy Quaid.

Ses luttes avec la loi étaient désormais canoniques. En 2010, elle a passé 13 jours en prison pour avoir violé la probation, puis encore 6 mois en cure de désintoxication ordonnée par le tribunal et, finalement, en 2016, elle était dans Alcoholics Anonymous / Celebrity Synonymous. Dire que cela a eu un effet sur sa carrière d’actrice est un euphémisme. Son premier grand retour après la réadaptation a été Liz et Dick, un film à vie sur Elizabeth Taylor qui a abouti à rien d’autre qu’à une ligne de dialogue emblématique “Je m’ennuie tellement!”. C’est un fait scientifique que les seuls clients de cet accident de voiture culte à vie étaient des rapscallions gays et des chats qui se sont déplacés vers la télécommande. Après cela, tout a été en descente, avec des camées de télévision inégales et un «thriller érotique» de D-List, The Canyons, qui a notoirement divulgué des sagas épiques écrites sur «ce que c’était que d’incarner Lindsay Lohan dans votre film». Elle s’est enfuie à Mykonos.

Au cours des quatre années suivantes, Lohan a consacré sa vie à faire la fête entre Dubaï et Mykonos, évitant largement les paparazzis américains (sauf pour le temps où elle a tenté de voler un enfant réfugié dans les rues de Russie). Encore plus miraculeusement, elle a ouvert son propre bar en bord de mer, «Lohan Beach», ce qui nous permet de boucler la boucle. Lohan a profité de cette entreprise pour lancer sa propre émission de téléréalité de style Vanderpump Rules impliquant le personnel de Lohan Beach. La chanson thème? Bossy, ramenant la chanson dans le pli et dans les graphiques – bien que lorsque nous disons des graphiques, nous voulons dire un planificateur d’année Walmart épinglé au mur de la chambre du sous-sol d’un recapper Riverdale. On rêve d’une résurgence dans les anciennes starlettes en plein essor de la carrière pop, ne serait-ce que pour attiser les possibilités des militants Lohags (Lohan stans) recréant l’intégralité de la vidéo à Rumours sur un toit de 2,5 radiations à Pripyat. Espérons que son premier single Getting Back to Me la ramènera à cela.

