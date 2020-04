Un remake d’action en direct “Robin Hood” arrive bientôt à Disney +

Disney plonge à nouveau dans sa vaste bibliothèque de films d’animation classiques pour une nouvelle version en direct de “Robin Hood”, qui sera une exclusivité Disney +!

Selon le Hollywood Reporter, ce film sera réalisé par Carlos Lopez Estrada, qui avait auparavant réalisé Blindspotting. Le film sera écrit par Kari Granlund, qui a déjà travaillé sur le film Disney + Original Lady and the Tramp et co-écrit également un autre film Disney + Original, Godmothered .. Avec Justin Springer également à bord du projet en tant que producteur.

Le film sera également une comédie musicale et mettra en vedette les personnages comme anthropomorphes, cette fois dans un format hybride live-action / CG.

Dans le film d’animation original de 1973, avec le roi Richard partant pour les croisades, le prince John et son serviteur rampant, Sir Hiss, se sont mis à taxer les citoyens de Nottingham avec le soutien du shérif corrompu – et l’opposition farouche du rusé Robin Hood et de son groupe de joyeux hommes.

Il en est encore aux premiers stades de développement et aucun détail officiel n’a encore été annoncé par Disney.

Que pensez-vous d’un nouveau film Robin Hood pour Disney +?

Roger Palmer

.