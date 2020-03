Un remake “Trois hommes et un bébé” arrive bientôt à Disney +

Plus de détails sur le remake à venir de “Three Men and a Little Baby” de Touchstone ont été révélés par Geek Vibes Nation, qui rapporte que le script du nouveau film Disney + Original est écrit par Will Reichel, qui a déjà travaillé sur Hot Air .

Le DisInsider rapporte également que Disney est actuellement à la recherche d’un réalisateur pour le film.

Ce nouveau Disney + Original est produit par Gordon Gray, qui a déjà travaillé sur plusieurs films Disney, dont Secretariat, Miracle et Million Dollar Arm. Avec Louie Provost et Allison Erlickhman supervisant le projet. Tous deux travaillent également sur d’autres projets de remake pour Disney.

Le tournage du nouveau film devrait commencer plus tard cette année à Brooklyn, New York et voici la description de la nouvelle version:

“La vie d’un célibataire de New York et de ses deux amis célibataires est hilarante à l’envers quand une petite amie jette un bébé sur ses genoux et disparaît de sa vie pour toujours.”

Rien n’a été officiellement annoncé par Disney concernant cette nouvelle version de «Trois hommes et un bébé», mais j’espère que nous en saurons plus bientôt.

Le film original et sa suite “Trois hommes et une petite dame” sont maintenant disponibles sur Disney +.

Êtes-vous impatient de découvrir une nouvelle version de «Trois hommes et un bébé»?

