Un réseau d’espaces culturels indépendants demande un soutien contre la crise pour Covid-19

De l’écriture

Journal La Jornada

Lundi 23 mars 2020, p. a12

Composé de petits forums et théâtres à Mexico, le Réseau des espaces culturels indépendants organisés à Mexico (Recio), a demandé au moyen d’une lettre aux autorités fédérales et locales de l’aider dans la crise provoquée par le coronavirus, qui frappera à cette niche artistique dans les prochains jours.

La déclaration Recio a déclaré que les 15 espaces culturels que nous avons convenu de continuer à payer les frais de notre personnel d’usine autant que possible économiquement, et de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour amortir les conditions des compagnies et des artistes qui apparaissent avec nous.

La lettre indiquait que la fermeture des théâtres et la cessation des activités hier était déjà appliquée à cent pour cent et, en réponse, appelle à des actions drastiques et significatives qui garantissent un avenir décent aux artistes et créateurs du secteur.

Nous nous sommes également donné la tâche de faire un exercice pour estimer le montant de nos pertes, en supposant que l’éventualité soit levée le 20 avril. Le nombre total est de 9 millions 712 mille 330 pesos. Cela ne compte que l’impact direct sur ces 15 espaces, qui dans l’univers des arts de la scène et de la culture, nous représentons à peine un très faible pourcentage, maintient-il.

Recio a demandé que l’aide soit accordée en quatre blocs: travail, financier, fiscal et en termes d’aide et de subventions.

.